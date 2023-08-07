Популярные имена для детей, кража у соседки и «Ночь кино». Омск сегодня

Posted 7 августа 2023, 14:42
Published 7 августа 2023, 14:42
Modified 7 августа 2023, 14:42
Updated 7 августа 2023, 14:42
Новость №1. Асмо и Акрам. В ЗАГСе рассказали, какие редкие имена давали омичи детям
На информационном портале ЗАГСа опубликовали самые редкие и самые популярные имена, которые дают омичи новорожденным. Так, по состоянию на 7 августа, в 2023 году мальчиков чаще всего называли Михаилами (312 новорожденных), а девочек Аннами (269 новорожденных). Самыми редкими именами для девочек стали Асмо, Ариэлла, Карима, Ефросиния и Кармелита, а для мальчиков — Имир, Акрам, Файзулла, Ернар и Мухамад-Али.
Новость №2. Вынес телефон и золото. Под Омском мужчина обокрал квартиру соседки
В правоохранительные органы с заявлением о квартирной краже обратилась 31-летняя омичка, инвалид второй группы. Выяснилось, что женщина приехала в поселок Крутая Горка в гости к бабушке. Там она познакомилась с соседями и пришла к ним в гости. Во время застолья потерпевшая уснула, а хозяин квартиры решил этим воспользоваться. Он взял у потерпевшей ключи от бабушкиной квартиры и вынес оттуда смартфон и три золотых кольца. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.
Новость №3. В Омской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино 2023»
Сегодня стало известно, что 26 августа на территории региона пройдет акция, в рамках которой по всей стране бесплатно покажут три самых кассовых российских фильма 2023 года. Такими в этом году стали: «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник». Показы пройдут в кинотеатрах, домах культуры, музеях и парках.