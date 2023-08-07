Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Почему опасно садиться в машину, простоявшую под солнцем?

7 августа 2023, 11:33
Летом мы всегда сталкиваемся с жарой, особенно когда едем в машине. Часто мы оставляем автомобиль под горячим солнцем, уходим по своим делам и потом возвращаемся в раскаленный салон. Мария Беляева, врач общей практики, объяснила, почему опасно садиться в машину, которая долго была на солнце.

«Даже в не самый жаркий день температура в салоне может повыситься на 10-20 градусов по сравнению с улицей. Это особенно опасно для детей, пожилых людей и тех, у кого есть проблемы с центральной нервной системой. Они перестают нормально регулировать свою температуру, что может привести к тепловому удару», — пояснила Беляева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Медик добавила, что у детей тепловой удар часто становится причиной смерти при длительном пребывании на жаре.

Подпишитесь
Вторым кандидатом в главы омского минздрава стал главврач онкодиспансера Маркелов
Сегодня, 08:30
25 квадратов, бабушкин ремонт и дальние районы. Где в Омске продают дешевые квартиры
Сегодня, 05:22
Компания из Братиславы начала через суд банкротить омское «КЭАгро»
Сегодня, 06:30
Асмо и Акрам. В ЗАГСе рассказали, какие редкие имена давали омичи детям
Сегодня, 09:31
Сгоревшую крышу омской пятиэтажки на бульваре Победы планируют восстановить к ноябрю
Сегодня, 10:20
Одна большая яма. Омичи рассказали об ужасной дороге на улице Свободная
Сегодня, 07:54