Почему опасно садиться в машину, простоявшую под солнцем?

Летом мы всегда сталкиваемся с жарой, особенно когда едем в машине. Часто мы оставляем автомобиль под горячим солнцем, уходим по своим делам и потом возвращаемся в раскаленный салон. Мария Беляева, врач общей практики, объяснила, почему опасно садиться в машину, которая долго была на солнце.