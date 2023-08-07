Почему опасно садиться в машину, простоявшую под солнцем?

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
«Даже в не самый жаркий день температура в салоне может повыситься на 10-20 градусов по сравнению с улицей. Это особенно опасно для детей, пожилых людей и тех, у кого есть проблемы с центральной нервной системой. Они перестают нормально регулировать свою температуру, что может привести к тепловому удару», — пояснила Беляева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Медик добавила, что у детей тепловой удар часто становится причиной смерти при длительном пребывании на жаре.