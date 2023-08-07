Омский «Авангард» по буллитам уступил сборной России на турнире в Сочи

Posted Сегодня, 20:09
Published Сегодня, 20:09
Modified Сегодня, 20:11
Updated Сегодня, 20:11
Омский «Авангард» провел свой третий матч на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open. На этот раз соперником «ястребов» стала Сборная России. На двоих эти команды забросили 6 шайб и выявили победителя только в серии буллитов.
Первый период начался с быстрого гола в ворота «Авангарда». Сборной России понадобилось 52 секунды, а шайба на счету нападающего Дмитрия Бучельникова. Еще через минуту «ястребы» зарабатывают удаление, — за задержку соперника клюшкой отправился «отдыхать» Артем Мурылев. Новых голов в неравных составах не последовало, однако потом Сборная России крепко засела в зоне омичей и устроила обстрел Ильи Проскурякова.
Ближе к средине этого отрезка игры «ястребы» после вбрасывания в их зоне рванули в контратаку, но до забитой шайбы дело не довели. Следом фолит Денис Венгрыжановский и «Авангард» вновь оказывается в меньшинстве. Выстояли омичи и в этот раз еще и гол чуть не соорудили, — очень старались Павел Куликов и Егор Круженков, но немного им не хватило.
На последних минутах реальный шанс сравняться был у Венгрыжановского, но завести шайбу в ворота не получилось. В итоге на перерыв «ястребы» ушли в роли догоняющих, но начнут второй период в большинстве, да еще и в формате 5:3, — у Сборной России за задержку соперника клюшками удалились Дмитрий Завгородний и Артем Барабоша.
Во второй двадцатиминутке «ястребам» понадобилось всего минута с небольшим, чтобы реализовать большинство, — Сборную России огорчил Валентин Пьянов, которому ассистировали Венгрыжановский и Егор Трикозов. Еще через четыре минуты «Авангард» вновь отстал на одно очко. Отличился нападающий Семен Демидов.
Потом у омичей было замаячил шанс опять поиграть в большинстве, — защитнику соперников Арсению Коромыслову выписали малый штраф. Судьи замахнулись было и на большой, но потом посмотрели видео и отменили еще и первый.
Вновь отыграться у омичей срослось на 32-й минуте матча. С передач Ильи Рейнгардта и Павла Куликова ворота в касание пробил Венгрыжановский. Под занавес периода чуть было не случился третий гол в ворота «Авангарда», трибуны ахнули, но нет — Проскуряков выдал мощнейший сейф. Далее «ястребы» почти до конца периода оказались в большинстве, — судьи усмотрели лишнего игрока льду у Сборной России, но новых шайб более не случилось.
Со старта третьего периода обе команды всячески старались изменить счет на табло. И осуществилось это желание весьма скоро, — через 2 с небольшим минуты. Нападающий Сборной России Максим Великов вновь вывел свою команду вперед. После этого гола болельщики «Авангарда» буквально каждую минуту гнали любимую команду вперед и требовали гол. На трибунах в Сочи то и дело раздавалось: «Вперед за Омск!».
Затем автор третьей шайбы у Сборной России отправился на скамейку штрафников за симуляцию, туда же посадили и «ястреба» Игоря Мартынова. При игре в формате 4 на 4 ничего существенного и жаркого не последовало. Следом Сборная слегка зажала омичей в их зоне, было остро и жарко, но тщетно. А вот «Авангард», напротив, убежал в контратаку, где Илья Рейнгардт вывел на бросок Дениса Венгрыжановского, который вернул равенство в счете и оформил дубль в этой игре. Затем омичи в очередной раз остались в меньшинстве, — удалился Либор Шулак, который слегка придержал соперника. Отбились «ястребы» и на этот раз.
Концовка матча выдалась нервной, быстрой и напряженной, еще и с удалением у «Авангарда» за минуту до финального свистка. Вот только в основное время победителя матча выявить так и не удалось.
Овертайм омичи начали в меньшинстве, но каких-то проблем сей факт им не доставил. Правда, следом последовало еще одно удаление у «ястребов», — на скамейку посадили Богдана Киселевича. «Авангард» отбился и в этот раз.
После было «жарко», но забитых шайб так не случилось. Переходим к буллитам. Первый забитый на счету «ястреба» Дмитрия Соловьева, у Сборной России точным был Илья Чефанов, он же забросил еще один и тем самым принес победу своей команде.