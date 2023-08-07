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Published Сегодня, 20:09

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Омский «Авангард» по буллитам уступил сборной России на турнире в Сочи

7 августа 2023, 20:09
Фото: ХК Авангард
Искод встречи определился только в серии буллитов
Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу ребят из «красной машины».

Омский «Авангард» провел свой третий матч на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open. На этот раз соперником «ястребов» стала Сборная России. На двоих эти команды забросили 6 шайб и выявили победителя только в серии буллитов.

Первый период начался с быстрого гола в ворота «Авангарда». Сборной России понадобилось 52 секунды, а шайба на счету нападающего Дмитрия Бучельникова. Еще через минуту «ястребы» зарабатывают удаление, — за задержку соперника клюшкой отправился «отдыхать» Артем Мурылев. Новых голов в неравных составах не последовало, однако потом Сборная России крепко засела в зоне омичей и устроила обстрел Ильи Проскурякова.

Счет в игре был открыт уже на петрвой минутеСчет в игре был открыт уже на петрвой минуте
Счет в игре был открыт уже на петрвой минуте
Фото: Город55

Ближе к средине этого отрезка игры «ястребы» после вбрасывания в их зоне рванули в контратаку, но до забитой шайбы дело не довели. Следом фолит Денис Венгрыжановский и «Авангард» вновь оказывается в меньшинстве. Выстояли омичи и в этот раз еще и гол чуть не соорудили, — очень старались Павел Куликов и Егор Круженков, но немного им не хватило.

На последних минутах реальный шанс сравняться был у Венгрыжановского, но завести шайбу в ворота не получилось. В итоге на перерыв «ястребы» ушли в роли догоняющих, но начнут второй период в большинстве, да еще и в формате 5:3, — у Сборной России за задержку соперника клюшками удалились Дмитрий Завгородний и Артем Барабоша.

На первывй перерыв Авангард ушел в роли догоняющегоНа первывй перерыв Авангард ушел в роли догоняющего
На первывй перерыв Авангард ушел в роли догоняющего
Фото: Город55

Во второй двадцатиминутке «ястребам» понадобилось всего минута с небольшим, чтобы реализовать большинство, — Сборную России огорчил Валентин Пьянов, которому ассистировали Венгрыжановский и Егор Трикозов. Еще через четыре минуты «Авангард» вновь отстал на одно очко. Отличился нападающий Семен Демидов.

Потом у омичей было замаячил шанс опять поиграть в большинстве, — защитнику соперников Арсению Коромыслову выписали малый штраф. Судьи замахнулись было и на большой, но потом посмотрели видео и отменили еще и первый.

Вновь отыграться у омичей срослось на 32-й минуте матча. С передач Ильи Рейнгардта и Павла Куликова ворота в касание пробил Венгрыжановский. Под занавес периода чуть было не случился третий гол в ворота «Авангарда», трибуны ахнули, но нет — Проскуряков выдал мощнейший сейф. Далее «ястребы» почти до конца периода оказались в большинстве, — судьи усмотрели лишнего игрока льду у Сборной России, но новых шайб более не случилось.

За Авангард в Сочи болеют даже отдыхающие из СамарыЗа Авангард в Сочи болеют даже отдыхающие из Самары
За Авангард в Сочи болеют даже отдыхающие из Самары
Фото: Город55

Со старта третьего периода обе команды всячески старались изменить счет на табло. И осуществилось это желание весьма скоро, — через 2 с небольшим минуты. Нападающий Сборной России Максим Великов вновь вывел свою команду вперед. После этого гола болельщики «Авангарда» буквально каждую минуту гнали любимую команду вперед и требовали гол. На трибунах в Сочи то и дело раздавалось: «Вперед за Омск!».

Болельщики Авангарда подбадривали команду даже зажигательными танцами
Видео: Город55

Затем автор третьей шайбы у Сборной России отправился на скамейку штрафников за симуляцию, туда же посадили и «ястреба» Игоря Мартынова. При игре в формате 4 на 4 ничего существенного и жаркого не последовало. Следом Сборная слегка зажала омичей в их зоне, было остро и жарко, но тщетно. А вот «Авангард», напротив, убежал в контратаку, где Илья Рейнгардт вывел на бросок Дениса Венгрыжановского, который вернул равенство в счете и оформил дубль в этой игре. Затем омичи в очередной раз остались в меньшинстве, — удалился Либор Шулак, который слегка придержал соперника. Отбились «ястребы» и на этот раз.

К концовке игры счет на табло был равный
Видео: Город55

Концовка матча выдалась нервной, быстрой и напряженной, еще и с удалением у «Авангарда» за минуту до финального свистка. Вот только в основное время победителя матча выявить так и не удалось.

Овертайм омичи начали в меньшинстве, но каких-то проблем сей факт им не доставил. Правда, следом последовало еще одно удаление у «ястребов», — на скамейку посадили Богдана Киселевича. «Авангард» отбился и в этот раз.

После было «жарко», но забитых шайб так не случилось. Переходим к буллитам. Первый забитый на счету «ястреба» Дмитрия Соловьева, у Сборной России точным был Илья Чефанов, он же забросил еще один и тем самым принес победу своей команде.

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