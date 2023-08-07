Омский «Авангард» по буллитам уступил сборной России на турнире в Сочи

Затем автор третьей шайбы у Сборной России отправился на скамейку штрафников за симуляцию, туда же посадили и «ястреба» Игоря Мартынова. При игре в формате 4 на 4 ничего существенного и жаркого не последовало. Следом Сборная слегка зажала омичей в их зоне, было остро и жарко, но тщетно. А вот «Авангард», напротив, убежал в контратаку, где Илья Рейнгардт вывел на бросок Дениса Венгрыжановского, который вернул равенство в счете и оформил дубль в этой игре. Затем омичи в очередной раз остались в меньшинстве, — удалился Либор Шулак, который слегка придержал соперника. Отбились «ястребы» и на этот раз.