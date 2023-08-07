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Омским сиротам выделят дополнительные сертификаты на приобретение жилья

7 августа 2023, 12:30
Фото: 1MI
Сегодня в министерстве строительства Омской области начали выдавать дополнительную партию сертификатов на покупку недвижимости в собственность.

Коснется это решение детей-сирот, достигших 23 лет. В течение ближайших трёх дней жилищные сертификаты получат 69 человек, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

«В июле 2023 года из бюджета Омской области были выделены дополнительные 202 млн рублей на решение жилищного вопроса сирот, которые получили профессию и устроились работу. Так, объём средств из областного бюджета составил в этом году около 680 миллионов рублей», — рассказала заместитель министра строительства Омской области Елена Русинова.

В ведомстве отметили, что номинал сертификатов увеличивается в соответствии с темпами инфляции. Так в апреле 2023 года он составлял 2 794 968 рублей, а с 1 июля сумма увеличилась до 2 922 909 руб.

С начала 2023 года уже 60 детей-сирот смоги купить квартиры по этому сертификату, а всего их было выдано 170. При том, что за весь прошлый год их количество было всего на 31 больше нынешней цифры.

Также уточняется, что к сумме сертификата можно добавить средства материнского капитала, личные сбережения, ипотеку и приобрести жилье большей площади в любом районе Омской области.

Омские сироты купили шесть квартир на выданные в 2023 году жилищные сертификаты
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