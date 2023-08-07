Омским сиротам выделят дополнительные сертификаты на приобретение жилья

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Коснется это решение детей-сирот, достигших 23 лет. В течение ближайших трёх дней жилищные сертификаты получат 69 человек, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.
«В июле 2023 года из бюджета Омской области были выделены дополнительные 202 млн рублей на решение жилищного вопроса сирот, которые получили профессию и устроились работу. Так, объём средств из областного бюджета составил в этом году около 680 миллионов рублей», — рассказала заместитель министра строительства Омской области Елена Русинова.
В ведомстве отметили, что номинал сертификатов увеличивается в соответствии с темпами инфляции. Так в апреле 2023 года он составлял 2 794 968 рублей, а с 1 июля сумма увеличилась до 2 922 909 руб.
С начала 2023 года уже 60 детей-сирот смоги купить квартиры по этому сертификату, а всего их было выдано 170. При том, что за весь прошлый год их количество было всего на 31 больше нынешней цифры.
Также уточняется, что к сумме сертификата можно добавить средства материнского капитала, личные сбережения, ипотеку и приобрести жилье большей площади в любом районе Омской области.