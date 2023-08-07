Омские коммунальщики вывезли больше 40 тонн мусора с улиц после Дня города

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о том, сколько мусора вывезли коммунальщики после Дня города. После массовых мероприятий с городских улиц вывезли больше 40 тонн мусора.
В местах проведения праздничных гуляний и Международного Сибирского марафона трудились 130 работников «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» (УДХБ), уточнил градоначальник в своем телеграм-канале.
Бригады УДХБ при этом продолжают работать на улицах. Они подбирают оставшийся мусор, моют тротуары, ограждения и скамейки. Ранее Город55 делал материал о том, в каком состоянии оказались мусорные урны в праздничный день.