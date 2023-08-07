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Омские коммунальщики вывезли больше 40 тонн мусора с улиц после Дня города

7 августа 2023, 05:06
Фото: Город55
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Работы по уборке после праздника еще не окончены.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о том, сколько мусора вывезли коммунальщики после Дня города. После массовых мероприятий с городских улиц вывезли больше 40 тонн мусора.

В местах проведения праздничных гуляний и Международного Сибирского марафона трудились 130 работников «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» (УДХБ), уточнил градоначальник в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Бригады УДХБ при этом продолжают работать на улицах. Они подбирают оставшийся мусор, моют тротуары, ограждения и скамейки. Ранее Город55 делал материал о том, в каком состоянии оказались мусорные урны в праздничный день.

«Одумайтесь». После Дня города в Омске мусорные урны оказались переполнены
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Сергей шелест#Общество#Город
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