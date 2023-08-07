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Корпорация МСП: Общая сумма договоров с субъектами МСП достигла 2,5 трлн рублей

7 августа 2023, 10:48
Фото: 1MI
Корпорация МСП озвучила статистику по первому полугодию 2023 года, касающуюся закупок у представителей малого и среднего бизнеса.

Сумма договоров с субъектами МСП превысила 2,5 трлн рублей при общем объеме закупок 4,36 трлн рублей. В процентном соотношении доля малого и среднего бизнеса в закупках компаний с госучастием превысила 58% от общего объема договоров, пишет ria.ru.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что это больше, чем показатели минувших лет. Так, в первом полугодии 2022-го данный показатель был на уровне 45%. В финансовом выражении это 1,96 трлн рублей.

В первом полугодии текущего года первые строчки списка ключевых закупщиков у МСП занимали «ФСК-Россети», «РЖДстрой», «Россети Московский регион». Наиболее высокий прирост закупок среди субъектов РФ у Хабаровского края — 11,4 млрд рублей, Астраханской области — 8,5 млрд, Свердловской области — 7,7 млрд. Замыкают лидирующую десятку Курганская область и Краснодарский край — прирост по 4 млрд.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что средний и малый бизнес становится полноценным партнером для государственных корпораций. Субъекты МСП замещают ушедшие западные компании и поставляют качественную продукцию. Таким образом, именно сегмент госзакупок может превратиться в точку роста импортозамещения и развития отечественного малого и среднего бизнеса.

Согласно представленной статистике, за первые полгода 2023-го существенно выросли в сравнении с аналогичным периодом 2022-го объемы по договорам на закупку продукции и услуг частных домашних хозяйств для собственных нужд (более чем в 38,7 раза). Помимо этого, в топ-3 направлений вошли закупки услуг по исследованию конъюнктуры рынка (прирост в 3,2 раза), рыбы, продукции рыболовства и рыбоводства и услуг в этих сферах (в 3 раза).

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