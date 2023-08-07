Корпорация МСП: Общая сумма договоров с субъектами МСП достигла 2,5 трлн рублей

Согласно представленной статистике, за первые полгода 2023-го существенно выросли в сравнении с аналогичным периодом 2022-го объемы по договорам на закупку продукции и услуг частных домашних хозяйств для собственных нужд (более чем в 38,7 раза). Помимо этого, в топ-3 направлений вошли закупки услуг по исследованию конъюнктуры рынка (прирост в 3,2 раза), рыбы, продукции рыболовства и рыбоводства и услуг в этих сферах (в 3 раза).