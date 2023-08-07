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Компания из Братиславы начала через суд банкротить омское «КЭАгро»

7 августа 2023, 06:30
Фото: 1MI
иллюстрация
Российско-казахстанское аграрное предприятие задолжало Anahata Solutions S.R.O. крупную сумму.

В Арбитражный суд Омской области поступило исковое заявление фирмы Anahata Solutions S.R.O. о признании ООО «КЭАгро» несостоятельным должником. Истец зарегистрирован в столице Словакии Братиславе, «КЭАгро» — омская фирма. Иск зарегистрирован 3 августа, слушания еще не начались.

Город55 уже писал о намерении словацкой компании обанкротить «КЭАгро». Официальное сообщение об этом было опубликовано в начале июля. По-видимому, стороны не смогли урегулировать вопрос мирным путем, и теперь разбираться в вопросе будет суд.

Напомним: «КЭАгро» прописано в селе Соловьевка Полтавского района Омской области и специализируется на «выращивании однолетних культур». Компания была основана в 2010 году местным предпринимателем Иваном Рафальским и является совместным предприятием российских и казахстанских бизнесменов. 80% акций его уставного капитала принадлежат ООО «Агро Внешторг», которое целиком принадлежит казахстанской компании Kazakh agro production с центральным офисом в Астане.

Выручка «КЭАгро» за 2022 год превысила 540 млн рублей, но в целом компания работает себе в убыток: расходы за тот же период превысили доходы на 117 млн.

Компания из Братиславы заявила о намерении обанкротить «КЭАгро»
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#Николай Эйхвальд#КЭАгро#Дела о банкротстве#Новости#Бизнес
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