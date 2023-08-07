Компания из Братиславы начала через суд банкротить омское «КЭАгро»

Город55 уже писал о намерении словацкой компании обанкротить «КЭАгро». Официальное сообщение об этом было опубликовано в начале июля. По-видимому, стороны не смогли урегулировать вопрос мирным путем, и теперь разбираться в вопросе будет суд.