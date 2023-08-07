Как избавиться от нервного тика: врач дает советы

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Также, по словам медика, важно улучшить питание, увеличив потребление продуктов, содержащих витамины группы B и магний, пишет 360tv.ru.
Однако, не только питание играет роль. Специалист рекомендует сократить время, проведенное перед компьютером, чтобы снизить нагрузку на глаза. Важно делать перерывы и давать им отдых.
Если нервный тик продолжается продолжительное время, то врач рекомендует сдать анализ крови на содержание витаминов В1, В6 и В12. Эти витамины могут быть недостаточными, что может стать причиной тика.