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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Как избавиться от нервного тика: врач дает советы

7 августа 2023, 12:27
Как избавиться от нервного тика? Об этом рассказывает невролог Руслан Сибагатуллин. Он советует, прежде всего, обратить внимание на качество сна и отказаться от кофе, чая и энергетических напитков.

Также, по словам медика, важно улучшить питание, увеличив потребление продуктов, содержащих витамины группы B и магний, пишет 360tv.ru.

Однако, не только питание играет роль. Специалист рекомендует сократить время, проведенное перед компьютером, чтобы снизить нагрузку на глаза. Важно делать перерывы и давать им отдых.

Если нервный тик продолжается продолжительное время, то врач рекомендует сдать анализ крови на содержание витаминов В1, В6 и В12. Эти витамины могут быть недостаточными, что может стать причиной тика.

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