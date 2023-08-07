Как избавиться от нервного тика: врач дает советы

Как избавиться от нервного тика? Об этом рассказывает невролог Руслан Сибагатуллин. Он советует, прежде всего, обратить внимание на качество сна и отказаться от кофе, чая и энергетических напитков.