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И бегуны, и зрители. Сколько людей обратилось за медицинской помощью в День города

7 августа 2023, 09:10
Фото: 1MI

В День города за медицинской помощью обратилось 10 человек

В Министерстве здравоохранения рассказали, скольким людям понадобилась медицинская помощь в день проведения спортивных и развлекательных мероприятий.

По данным Министерства здравоохранения Омской области, 5 августа медицинская помощь понадобилась лишь во время SIM-2023. За ней обратились 8 атлетов и 2 зрителя, с остальными обращениями справился врачебно-физкультурный диспансер, который традиционно сопровождал марафон.

«307-летие Омска горожане отметили не только с размахом и — к счастью — без серьезных травм, » — поделились в пресс-службе ведомства.

Серьезных травм действительно не было. Основными поводами обращений к скорой помощи послужили гипогликемия (понижение сахара), аллергия и гипертензия (повышенное давление). При этом пятеро из обратившихся отказались от поездки в больницу и ограничились помощью, оказанной на месте проведения мероприятия.

Отметим, что в марафоне приняли участие 5,5 тысяч атлетов и любителей бега из разных регионов России и пяти зарубежных стран. На месте проведения марафона находилось 9 бригад ВФД, 6 бригад скорой помощи, бригада ТЦМК и 9 бригад волонтёров-медиков.

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#Анастасия Баянова#Скорая#Скорая помощь#Марафон#Сибирский международный марафон#Медики#Медицинские услуги#Медицинская помощь#Омск#Омская область
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