И бегуны, и зрители. Сколько людей обратилось за медицинской помощью в День города

Серьезных травм действительно не было. Основными поводами обращений к скорой помощи послужили гипогликемия (понижение сахара), аллергия и гипертензия (повышенное давление). При этом пятеро из обратившихся отказались от поездки в больницу и ограничились помощью, оказанной на месте проведения мероприятия.