И бегуны, и зрители. Сколько людей обратилось за медицинской помощью в День города

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
По данным Министерства здравоохранения Омской области, 5 августа медицинская помощь понадобилась лишь во время SIM-2023. За ней обратились 8 атлетов и 2 зрителя, с остальными обращениями справился врачебно-физкультурный диспансер, который традиционно сопровождал марафон.
«307-летие Омска горожане отметили не только с размахом и — к счастью — без серьезных травм, » — поделились в пресс-службе ведомства.
Серьезных травм действительно не было. Основными поводами обращений к скорой помощи послужили гипогликемия (понижение сахара), аллергия и гипертензия (повышенное давление). При этом пятеро из обратившихся отказались от поездки в больницу и ограничились помощью, оказанной на месте проведения мероприятия.
Отметим, что в марафоне приняли участие 5,5 тысяч атлетов и любителей бега из разных регионов России и пяти зарубежных стран. На месте проведения марафона находилось 9 бригад ВФД, 6 бригад скорой помощи, бригада ТЦМК и 9 бригад волонтёров-медиков.