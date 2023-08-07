Хулиганством на железных дорогах зачастую занимаются подростки

Издание bel.ru пишет, что география диверсий на железных дорогах обширная — от Москвы до Сибири. Для примера можно привести несколько историй о диверсиях на железных дорогах с участием несовершеннолетних. В Новосибирске в мае текущего года задержали подростков семнадцати лет. Они вместе с восемнадцатилетним знакомым подожгли релейный шкаф на железной дороге недалеко от станции Инской. В Казани задержали троих подростков в возрасте 14-15 лет за аналогичное преступление.