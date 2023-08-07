Хулиганством на железных дорогах зачастую занимаются подростки

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Издание bel.ru пишет, что география диверсий на железных дорогах обширная — от Москвы до Сибири. Для примера можно привести несколько историй о диверсиях на железных дорогах с участием несовершеннолетних. В Новосибирске в мае текущего года задержали подростков семнадцати лет. Они вместе с восемнадцатилетним знакомым подожгли релейный шкаф на железной дороге недалеко от станции Инской. В Казани задержали троих подростков в возрасте 14-15 лет за аналогичное преступление.
Недалеко от Калининграда группа несовершеннолетних, которыми руководил парень 15 лет, сожгли релейный шкаф, в результате чего поезда были задержаны на 40 минут. В городе Чехов Московской области сотрудниками ФСБ были задержаны трое восьмиклассников. Дети повредили объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления. Еще двух подростков задержали в Москве за поджог на железной дороге. Их нашли с помощью камер наружного наблюдения. По их словам, они совершили преступление за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.
Последний из таких эпизодов был совершен в Калужской области. Из-за возгорания останавливали поезд Москва — Анапа. Диверсию совершили около 2 часов ночи. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Приведение в негодность путей сообщения».
В большинстве случаев злоумышленники связываются с несовершеннолетними в Telegram через бота или в прямом общении. Жертвам предлагают совершить преступление за вознаграждение в размере от 5 до 50 тысяч рублей. Кроме этого, несовершеннолетних могут взять на слабо и предлагают совершить преступление группой.
В социальных сетях появилось много критики в адрес подростков, совершивших диверсии на железных дорогах. Пользователи требуют в отношении детей максимально строгих приговоров, несмотря на их возраст.
При этом раскрываемость преступлений находится на высоком уровне. Заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин отметил, что с февраля прошлого года в Российской Федерации было предотвращено свыше ста терактов, которые готовились совершить молодые люди, в том числе не достигшие совершеннолетнего возраста.
При этом подростку, которого задержали по обвинению в подобном преступлении, придется ответить в соответствии с законом. Самое легкое наказание — по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества группой лиц») — до 5 лет лишения свободы. Более серьезное наказание подростку грозит в случае, если уголовное дело будет заведено по статье «Диверсия» — до 10 лет лишения свободы с 16-летнего возраста. При совершении преступления в составе группы наказание будет усиливаться.
Приговор может быть и более суровым. Так, Сергея Белавина, которого обвиняют в подрыве путей в Брянской области, приговорили к 22 годам лишения свободы. Суд установил, что для выполнения «задания» он получил 100 тыс. рублей и 4 тыс. долларов.
Нередко наказание настигает несовершеннолетних преступников на месте преступления — работники железных дорог наказывают их кулаками. Такую реакцию можно объяснить желанием предотвратить преступление, а также сложностью и ответственностью работы железнодорожников.
Родители могут уберечь подростков от таких последствий. Для этого необходимо не оставлять ребенка наедине с интернетом, поддерживать с ним хорошие доверительные отношения, быть любящим и внимательным родителем.