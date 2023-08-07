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Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Астролог рассказала о влиянии планет на нашу жизнь

7 августа 2023, 11:19
В текущем месяце мы будем наблюдать много ярких астрономических событий. Будет два полнолуния и одно новолуние, а также суперлуние и пик Персеид. Астролог Евгения Шустина, автор книги «Суперсила. Как раскрыть свой потенциал», рассказала о небесных явлениях, которые нас ждут в ближайшее время.

По словам специалиста, до 4 сентября будет происходить так называемое «ретроградное движение» Венеры. Эта планета будет влиять на наше поведение, заставляя нас быть эгоистичными, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Мы будем делать выборы в нашу пользу, обращая больше внимания на те ситуации, где мы слишком уверены в себе и чрезмерно эгоистичны. Также станут заметны ситуации, где мы не делаем выбор в свою пользу и не уделяем себе достаточно внимания, не ценим самих себя.

А с 21-го августа по 15 сентября ретроградный Меркурий начнет влиять на наши ошибки. Он будет находиться в знаке Девы и подсветит нам мелкие ошибки в области здоровья, коммуникаций и договоренностей. Меркурий покажет нам, где мы берем на себя слишком много обязательств в повседневных делах, где мы не доводим что-то до конца и не обращаем внимание на детали. Таким образом, он раскроет наши ошибки более детально, особенно для тех, кто поверхностно смотрит на различные ситуации.

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