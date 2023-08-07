Астролог рассказала о влиянии планет на нашу жизнь

А с 21-го августа по 15 сентября ретроградный Меркурий начнет влиять на наши ошибки. Он будет находиться в знаке Девы и подсветит нам мелкие ошибки в области здоровья, коммуникаций и договоренностей. Меркурий покажет нам, где мы берем на себя слишком много обязательств в повседневных делах, где мы не доводим что-то до конца и не обращаем внимание на детали. Таким образом, он раскроет наши ошибки более детально, особенно для тех, кто поверхностно смотрит на различные ситуации.