Асмо и Акрам. В ЗАГСе рассказали, какие редкие имена давали омичи детям

На информационном портале ЗАГСа опубликовали самые редкие и самые популярные имена, которые дают омичи новорожденным. Так, по состоянию на 7 августа, в 2023 году мальчиков чаще всего называли Михаилами (312 новорожденных), а девочек Аннами (269 новорожденных).