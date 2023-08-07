Асмо и Акрам. В ЗАГСе рассказали, какие редкие имена давали омичи детям

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
На информационном портале ЗАГСа опубликовали самые редкие и самые популярные имена, которые дают омичи новорожденным. Так, по состоянию на 7 августа, в 2023 году мальчиков чаще всего называли Михаилами (312 новорожденных), а девочек Аннами (269 новорожденных).
В пятерку популярных женских имен вошли также София, Ева, Мария и Виктория. Мальчикам чаще давали имена Александр, Артем, Матвей и Максим.
Самыми редкими именами для девочек стали Асмо, Ариэлла, Карима, Ефросиния и Кармелита, а для мальчиков — Имир, Акрам, Файзулла, Ернар и Мухамад-Али.
В прошлом месяце Омское управление ЗАГС поделилось именами, которые пользовались особым спросом среди омских родителей по итогам полугодия.