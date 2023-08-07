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Асмо и Акрам. В ЗАГСе рассказали, какие редкие имена давали омичи детям

7 августа 2023, 09:31
Фото: 1MI
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В ЗАГСе сообщили о редких и популярных именах для детей в Омской области

С начала года в регионе родились 312 Михаилов и 269 Анн.

На информационном портале ЗАГСа опубликовали самые редкие и самые популярные имена, которые дают омичи новорожденным. Так, по состоянию на 7 августа, в 2023 году мальчиков чаще всего называли Михаилами (312 новорожденных), а девочек Аннами (269 новорожденных).

В пятерку популярных женских имен вошли также София, Ева, Мария и Виктория. Мальчикам чаще давали имена Александр, Артем, Матвей и Максим.

Самые популярные именаСамые популярные имена
Самые популярные имена
Фото: Информационный портал ЗАГСа

Самыми редкими именами для девочек стали Асмо, Ариэлла, Карима, Ефросиния и Кармелита, а для мальчиков — Имир, Акрам, Файзулла, Ернар и Мухамад-Али.

Самые редкие именаСамые редкие имена
Самые редкие имена
Фото: Информационный портал ЗАГСа

В прошлом месяце Омское управление ЗАГС поделилось именами, которые пользовались особым спросом среди омских родителей по итогам полугодия.

Софья и Артем. Какие детские имена стали самыми популярными в Омской области
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#Евгений Игишев#Имена#Редкие имена#Новорожденный#Дети#Родители#ЗАГС#Общество#Омск#Омская область
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