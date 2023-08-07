Адреналин, азарт, ярость. Как в День города прошел турнир по силовому экстриму

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Published Сегодня, 02:30
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Потягать гантели в зале не равно тащить по городу трактор. Кому-то достаточно первого, а некоторые идут дальше и проверяют выносливость в силовом экстриме. И в этом деле вес имеет значение, однако используются уже снаряды побольше (во много раз больше).
Показать свою мощь и посоревноваться за Кубок федерации силового экстрима в Омск приехали атлеты из разных регионов России, а также Беларуси, Узбекистана и Казахстана. Спортсмены произвели настоящий фурор в День города на площади Победы. Город55 побывал на мероприятии и запечатлел силачей.
Представление началось в три часа дня. Умиротворение в сквере им. Дзержинского внезапно нарушили возгласы. Они доносились поодаль от сцены, с которой детские коллективы транслировали что-то про дружбу, мир и гармонию. Несколько человек сразу потянулось туда, где мужской голос активно приветствовал зрителей.
На площади Победы развернули большую площадку, огородив территорию. Видимо, чтобы какой-нибудь омич случайно не оказался под каким-нибудь снарядом. Инвентарь уже был заготовлен и ждал момента, когда его начнут поднимать, кидать и даже целовать (один из спортсменов именно так и сделал перед выступлением).
Ведущий — самый титулованный стронгмен страны Михаил Кокляев — представил участников соревнований и судью, которым стал президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко. Потом, не медля, он подвел всех к первому испытанию — подъем блока над головой весом 120 кг. К тому моменту в центре начал накрапывать дождь, но продлился он, к счастью для зрителей и силачей, недолго. За наш город выступал известный спортсмен Евгений Марков, который уже восемь раз получал статус самого сильного человека России.
Омская публика при этом болела не только за земляка, но и за остальных выступающих. Кому-то не удавалось пройти некоторые испытания, но поддержка зрителей буквально заряжала спортсменов силой. После новой череды «Давай! У тебя получится!» и «А-а-а-а-а-а» у них словно открывалось второе дыхание.
Поднимать плиту над головой оказалось не таким уж и простым заданием, тем более после дождя. А вот с переворотом 320-килограммовой шины справились все, хотя, конечно, блок был меньше по весу. Кантовка покрышки (именно так называется это упражнение в соревнованиях) проходила на время. Чтобы силачи не утруждались и сохраняли силы для выступления, им помогала команда молодых людей, которая возвращала инвентарь к старту.
Вышли попробовать свои силы и гости шоу. Четыре молодых человека откликнулись на предложение ведущего и смело взялись за покрышки. В зрительских соревнованиях поучаствовали команды «Кони» и «Горбатые». Они лихо сделали пять переворотов шины, за что получили сладкие призы. Но, конечно, это были не простые батончики, а с добавлением протеина — спорт есть спорт.
А все слышали про упражнение «становая тяга»? Возможно, кто-то даже ее выполнял в тренажерном зале. Тут задачка была посложнее, ведь вместо штанги и гантелей у спортсменов был трактор весом 1,5 тонны. Его подъем дался не всем. Но зрелище, конечно, было еще то.
Спортсмены снимали обувь и напрягались, что есть силы. Вес-то был немаленьким! Больше всего раз становую тягу сделал омич Евгений Марков. Он выполнил 16 подъемов, а зрители дружно подсчитали количество вместе с ведущим.
На площадке был настоящий энергообмен: спортсмены показывали свою мощь, зрители восклицали и получали в ответ новую порцию эмоций от участников турнира.
Так, Павел Бекетов, представлявший Санкт-Петербург, после выступления рассказал, что родился в Омске и очень рад находиться на малой родине вместе с земляками в День города. Зрители, стоявшие в первых рядах, также «дали пять» спортсмену, когда тот пробежался с вытянутой рукой вдоль ограждения. Так что без внимания омская публика точно не осталась.
Далее участников ждала дисциплина «арм овер арм». Мужчины протягивали тракторы с людьми внутри с помощью каната на расстояние 20 метров. Адреналин, азарт и ярость заряжали воздух. Спортсмен Артем Тарасов из северной столицы под конец выступления даже перешел на крик.
После этого силачам предстояло поднять природный камень на плечо, что тоже вызвало немало эмоций как у выступающих, так и у зрителей. К слову, омич Евгений Марков поднял глыбу весом 170 кг целых два раза, тем самым установив новый рекорд России.
«Не сомневался, что смогу установить рекорд, мог поднять и больше, но это уже в другой раз! Хочу сказать спасибо за поддержку омичам, мы делаем эти старты для них, чтобы привлекать молодежь к занятиям спортом», — сказал спортсмен.
По итогу турнира самым сильным человеком города Омск стал Евгений Марков, завоевав Кубок федерации по силовому экстриму. Второе место занял представитель Ханты-Мансийского автономного округа Валерий Савин, а третье место получил Петр Буханов из Кургана.