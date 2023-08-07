Адреналин, азарт, ярость. Как в День города прошел турнир по силовому экстриму

Поднимать плиту над головой оказалось не таким уж и простым заданием, тем более после дождя. А вот с переворотом 320-килограммовой шины справились все, хотя, конечно, блок был меньше по весу. Кантовка покрышки (именно так называется это упражнение в соревнованиях) проходила на время. Чтобы силачи не утруждались и сохраняли силы для выступления, им помогала команда молодых людей, которая возвращала инвентарь к старту.