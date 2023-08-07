А ночью уже холодает. В Омской области рабочая неделя начнется с жары до +30 градусов

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным синоптиков, новая рабочая неделя в регионе начнется с жары. Возможен дождь, но он будет кратковременный.
Во вторник, 8 августа, ночью температура опустится до +9… +14 градусов. Днем воздух прогреется до +24… +29. Прогнозируются небольшие осадки в виде дождя с грозой. Северо-восточный ветер задует со скоростью 6-11 м/с.
В среду, 9 августа, ночью будет +10… +15 градусов. В дневное время температура воздуха составит +25… +30, по северо-западу — +20. Порывы северного ветра достигнут 3-8 м/с.
В четверг, 10 августа, в темное время суток температура будет на том же уровне, что и в предыдущую ночь. Днем потеплеет до +21… +26 градусов, но по северу возможно и +16. Местами возможен кратковременный дождь с грозой. Северный ветер задует со скоростью 7-12 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 15 м/с.
Ранее Город55 писал о том, какую погоду синоптики Гидрометцентра РФ прогнозируют для жителей Омской области в августе.