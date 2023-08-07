А ночью уже холодает. В Омской области рабочая неделя начнется с жары до +30 градусов

В четверг, 10 августа, в темное время суток температура будет на том же уровне, что и в предыдущую ночь. Днем потеплеет до +21… +26 градусов, но по северу возможно и +16. Местами возможен кратковременный дождь с грозой. Северный ветер задует со скоростью 7-12 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 15 м/с.