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А ночью уже холодает. В Омской области рабочая неделя начнется с жары до +30 градусов

7 августа 2023, 07:20
Фото: Город55
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Минимальная температура воздуха ночью составит +9 градусов.

В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным синоптиков, новая рабочая неделя в регионе начнется с жары. Возможен дождь, но он будет кратковременный.

Во вторник, 8 августа, ночью температура опустится до +9… +14 градусов. Днем воздух прогреется до +24… +29. Прогнозируются небольшие осадки в виде дождя с грозой. Северо-восточный ветер задует со скоростью 6-11 м/с.

В среду, 9 августа, ночью будет +10… +15 градусов. В дневное время температура воздуха составит +25… +30, по северо-западу — +20. Порывы северного ветра достигнут 3-8 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В четверг, 10 августа, в темное время суток температура будет на том же уровне, что и в предыдущую ночь. Днем потеплеет до +21… +26 градусов, но по северу возможно и +16. Местами возможен кратковременный дождь с грозой. Северный ветер задует со скоростью 7-12 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 15 м/с.

Ранее Город55 писал о том, какую погоду синоптики Гидрометцентра РФ прогнозируют для жителей Омской области в августе.

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#Новости#Омская область#Омск#Погода#Погода в Омске#Алина Ясинская
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