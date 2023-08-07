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25 квадратов, бабушкин ремонт и дальние районы. Где в Омске продают дешевые квартиры

7 августа 2023, 05:22
Фото: 1MI
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В Ленинском округе Омска за 700 тысяч продают квартиру в бараке без ремонта

Собрали подборку предложений о продаже квартир, которые находятся в Омске и прилегающих к городу территориях и стоят до 1 млн рублей.

По данным статистиков, к июлю в Омске средняя стоимость квартир в строящихся домах составила около 95 284 рублей за квадратный метр, на «вторичке» за один квадрат в среднем брали 85 561 рублей.

Город55 решил посмотреть, какие самые дешевые квартиры сейчас продают в Омске. В наш топ вошло жилье стоимостью до 1 млн рублей. Сразу заметим, что таких квартир, выставленных на продажу, оказалось не слишком много. Поэтому в подборку мы также включили вариант жилья, который расположен в 30 км от города, в Омском районе.

4 место — деревянный дом, туалет на улице и 27 км до Омска

Предложение для тех, кто хочет жить в «сельской» местности и иметь возможность быстро добраться до города-миллионника. Двухкомнатная квартира находится в центре поселка Дачный Омского района. До Омска отсюда, по словам автора, всего 27 км, и путь от дома до остановки общественного транспорта занимает всего 2 минуты.

Продают двухкомнатную квартиру площадью 37,7 кв. м за 420 тысяч рублей. Объясняем, почему цена такая низкая. Во-первых, двухэтажный дом — деревянный и построен в 1981 году. Во-вторых, туалет находится на улице, а душа — здесь нет.

Автор объявления утверждает, что в двухкомнатной просторной квартире зимой очень тепло: отопление центральное, платеж за коммуналку в месяц составит не более 2 тысяч рублей.

«Рядом с домом имеется небольшой участок для посадки и хозяйственные постройки. Мебель остается вся», — сообщает продавец.

Судя по фото, это несколько шкафов, небольшой столик, стул, диван, обеденная зона, кухонный гарнитур, холодильник и морозильник. Зато на стенах есть фотообои с изображением моря, а на полу в одной из комнат лежит ковер.

Квартира находится на 2 этажеКвартира находится на 2 этаже
Туалет на улицеТуалет на улице
Лестница на 2-й этажЛестница на 2-й этаж
Интерьер комнатИнтерьер комнат
Интерьер комнатИнтерьер комнат
Квартира находится на 2 этаже
Фото: Скриншот сайта "Авито"

3 место — конечная остановка и никакого ремонта внутри

В Ленинском округе, в поселке Дальний, выставили на продажу квартиру в одноэтажном доме. Две изолированные комнаты, 36 «квадратов», газ, электричество и холодная вода в квартиру подведены. Приобрести такую недвижимость можно за 700 тысяч рублей.

Автор объявления прямо говорит, что квартира требует ремонта. И судя по фото, ремонт будет внушительным: делать придется буквально все: пол, стены, полоток, санузел. Так что купив такую квартиру, не стоит надеяться на скорый переезд, если только вы не привыкли спать в «бараках».

Парочку плюсов все же упомянем: это расположенная напротив дома остановка общественного транспорта, и она конечная, а также вполне новая детская площадка.

Одноэтажный многоквартирный дом находится напротив остановкиОдноэтажный многоквартирный дом находится напротив остановки
Квартира требует срочного ремонтаКвартира требует срочного ремонта
Квартира требует срочного ремонтаКвартира требует срочного ремонта
Квартира требует срочного ремонтаКвартира требует срочного ремонта
Квартира требует срочного ремонтаКвартира требует срочного ремонта
Из плюсов - вполне новая детская площадка перед домомИз плюсов - вполне новая детская площадка перед домом
Одноэтажный многоквартирный дом находится напротив остановки
Фото: Скриншот Авито

2 место — 25 квадратов в Порт-Артуре

Еще один вариант стоимостью до 1 млн рублей находится в Ленинском округе на улице Воровского, 26. За 980 млн рублей покупателю предлагают однокомнатную квартиру площадью 25 кв. м на первом этаже.

Газ в жилье подведен, выводы под канализацию имеются, также стоит новая электрика. Но без ремонта снова не обойтись. Судя по фото, в квартире есть только черновая отделка, все остальное — уже придется делать новому владельцу.

Дом выглядит вполне новым, но квартира требует ремонтаДом выглядит вполне новым, но квартира требует ремонта
Дом выглядит вполне новым, но квартира требует ремонтаДом выглядит вполне новым, но квартира требует ремонта
Дом выглядит вполне новым, но квартира требует ремонтаДом выглядит вполне новым, но квартира требует ремонта
Дом выглядит вполне новым, но квартира требует ремонтаДом выглядит вполне новым, но квартира требует ремонта
Дом выглядит вполне новым, но квартира требует ремонтаДом выглядит вполне новым, но квартира требует ремонта
Дом выглядит вполне новым, но квартира требует ремонта
Фото: Скриншот Авито

1 место — ковер на кухне, ванна с гидромассажем и два кондиционера

За 1 млн рублей выставили на продажу двухкомнатную квартиру, которая находится на первом этаже пятиэтажного дома по улице Тимофея Белозерова в микрорайоне Заозерный. Площадь «двушки» — 52 кв. м.

В целом довольно аккуратный, светлый ремонт, и фотографии это подтверждают.

«Полностью заменен пол, настелен утепленный линолеум оригинального дизайна, новые батареи-радиаторы, окна ПВХ, 2 кондиционера, 3 шкафа-купе, ванна-кабина с гидромассажем, в туалете установлен водонагреватель», — перечисляет владелец имеющиеся в квартире мебель и оборудование.

Местоположение тоже не самое плохое. Рядом с пятиэтажкой есть вся необходимая инфраструктура — две школы и два детских сада, супермаркеты, социальный рынок, Первомайский рынок и кинотеатре Первомайский. А теперь к минусам: в самом объявлении владелец квартиры делает уточнение, что он хочет обменять «двушку» на «трешку» в этом же районе. Но, кто знает, вдруг кому-то удастся уговорить его именно на продажу недвижимости.

В квартире сделали ремонт, и в целом комнаты выглядят светлыми и аккуратнымиВ квартире сделали ремонт, и в целом комнаты выглядят светлыми и аккуратными
В квартире сделали ремонт, и в целом комнаты выглядят светлыми и аккуратнымиВ квартире сделали ремонт, и в целом комнаты выглядят светлыми и аккуратными
В квартире сделали ремонт, и в целом комнаты выглядят светлыми и аккуратнымиВ квартире сделали ремонт, и в целом комнаты выглядят светлыми и аккуратными
В квартире сделали ремонт, и в целом комнаты выглядят светлыми и аккуратнымиВ квартире сделали ремонт, и в целом комнаты выглядят светлыми и аккуратными
В квартире сделали ремонт, и в целом комнаты выглядят светлыми и аккуратнымиВ квартире сделали ремонт, и в целом комнаты выглядят светлыми и аккуратными
В квартире сделали ремонт, и в целом комнаты выглядят светлыми и аккуратнымиВ квартире сделали ремонт, и в целом комнаты выглядят светлыми и аккуратными
В квартире сделали ремонт, и в целом комнаты выглядят светлыми и аккуратными
Фото: Скриншот Авито

Ранее Город55 подготовил подборку с самыми дорогими продаваемыми квартиру. Самая дорогая — находится в элитном доме на Красина и стоит 70 млн рублей. Что именно омичи предлагают за 30+ млн рублей рассказываем и показываем здесь:

Престижный дом и респектабельные соседи. Где в Омске продают самые дорогие квартиры
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#Юлия Истомина#Квартиры#Продажа#Объявление#Недвижимость#Общество#Город#Новости#Омск#Омский район
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