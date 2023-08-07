25 квадратов, бабушкин ремонт и дальние районы. Где в Омске продают дешевые квартиры

Местоположение тоже не самое плохое. Рядом с пятиэтажкой есть вся необходимая инфраструктура — две школы и два детских сада, супермаркеты, социальный рынок, Первомайский рынок и кинотеатре Первомайский. А теперь к минусам: в самом объявлении владелец квартиры делает уточнение, что он хочет обменять «двушку» на «трешку» в этом же районе. Но, кто знает, вдруг кому-то удастся уговорить его именно на продажу недвижимости.