25 квадратов, бабушкин ремонт и дальние районы. Где в Омске продают дешевые квартиры

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
По данным статистиков, к июлю в Омске средняя стоимость квартир в строящихся домах составила около 95 284 рублей за квадратный метр, на «вторичке» за один квадрат в среднем брали 85 561 рублей.
Город55 решил посмотреть, какие самые дешевые квартиры сейчас продают в Омске. В наш топ вошло жилье стоимостью до 1 млн рублей. Сразу заметим, что таких квартир, выставленных на продажу, оказалось не слишком много. Поэтому в подборку мы также включили вариант жилья, который расположен в 30 км от города, в Омском районе.
Предложение для тех, кто хочет жить в «сельской» местности и иметь возможность быстро добраться до города-миллионника. Двухкомнатная квартира находится в центре поселка Дачный Омского района. До Омска отсюда, по словам автора, всего 27 км, и путь от дома до остановки общественного транспорта занимает всего 2 минуты.
Продают двухкомнатную квартиру площадью 37,7 кв. м за 420 тысяч рублей. Объясняем, почему цена такая низкая. Во-первых, двухэтажный дом — деревянный и построен в 1981 году. Во-вторых, туалет находится на улице, а душа — здесь нет.
Автор объявления утверждает, что в двухкомнатной просторной квартире зимой очень тепло: отопление центральное, платеж за коммуналку в месяц составит не более 2 тысяч рублей.
«Рядом с домом имеется небольшой участок для посадки и хозяйственные постройки. Мебель остается вся», — сообщает продавец.
Судя по фото, это несколько шкафов, небольшой столик, стул, диван, обеденная зона, кухонный гарнитур, холодильник и морозильник. Зато на стенах есть фотообои с изображением моря, а на полу в одной из комнат лежит ковер.
В Ленинском округе, в поселке Дальний, выставили на продажу квартиру в одноэтажном доме. Две изолированные комнаты, 36 «квадратов», газ, электричество и холодная вода в квартиру подведены. Приобрести такую недвижимость можно за 700 тысяч рублей.
Автор объявления прямо говорит, что квартира требует ремонта. И судя по фото, ремонт будет внушительным: делать придется буквально все: пол, стены, полоток, санузел. Так что купив такую квартиру, не стоит надеяться на скорый переезд, если только вы не привыкли спать в «бараках».
Парочку плюсов все же упомянем: это расположенная напротив дома остановка общественного транспорта, и она конечная, а также вполне новая детская площадка.
Еще один вариант стоимостью до 1 млн рублей находится в Ленинском округе на улице Воровского, 26. За 980 млн рублей покупателю предлагают однокомнатную квартиру площадью 25 кв. м на первом этаже.
Газ в жилье подведен, выводы под канализацию имеются, также стоит новая электрика. Но без ремонта снова не обойтись. Судя по фото, в квартире есть только черновая отделка, все остальное — уже придется делать новому владельцу.
За 1 млн рублей выставили на продажу двухкомнатную квартиру, которая находится на первом этаже пятиэтажного дома по улице Тимофея Белозерова в микрорайоне Заозерный. Площадь «двушки» — 52 кв. м.
В целом довольно аккуратный, светлый ремонт, и фотографии это подтверждают.
«Полностью заменен пол, настелен утепленный линолеум оригинального дизайна, новые батареи-радиаторы, окна ПВХ, 2 кондиционера, 3 шкафа-купе, ванна-кабина с гидромассажем, в туалете установлен водонагреватель», — перечисляет владелец имеющиеся в квартире мебель и оборудование.
Местоположение тоже не самое плохое. Рядом с пятиэтажкой есть вся необходимая инфраструктура — две школы и два детских сада, супермаркеты, социальный рынок, Первомайский рынок и кинотеатре Первомайский. А теперь к минусам: в самом объявлении владелец квартиры делает уточнение, что он хочет обменять «двушку» на «трешку» в этом же районе. Но, кто знает, вдруг кому-то удастся уговорить его именно на продажу недвижимости.
Ранее Город55 подготовил подборку с самыми дорогими продаваемыми квартиру. Самая дорогая — находится в элитном доме на Красина и стоит 70 млн рублей. Что именно омичи предлагают за 30+ млн рублей рассказываем и показываем здесь: