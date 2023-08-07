0,38 «квадрата» на человека. Омичам рассказали, сколько жилья построено в городе

Posted 7 августа 2023, 08:44
Published 7 августа 2023, 08:44
Modified 7 августа 2023, 08:46
Updated 7 августа 2023, 08:46
В 2022 году в Омске построили 424,9 тысяч квадратных метров жилья. В расчете на одного жителя города количество новых «квадратов» составило 0,38. Всего же на каждого омича приходится в среднем по 26,9 кв. м. Данные приводит издание «РИА Новости».
Таким образом, Омск занял 78-ю строчку из 100 в рейтинге российских городов по вводу жилья. Больше всего жилья в расчете на одного человека введено в Краснодаре, Новороссийске и Сочи, меньше всего — в Магадане, Комсомольске-на-Амуре и Мурманске.
Ранее Город55 рассказывал, что на улице Малиновского сдали в эксплуатацию новостройку на 177 квартир. Стоимость «однушки» в доме стартует от 4 млн рублей.