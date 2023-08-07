0,38 «квадрата» на человека. Омичам рассказали, сколько жилья построено в городе

Таким образом, Омск занял 78-ю строчку из 100 в рейтинге российских городов по вводу жилья. Больше всего жилья в расчете на одного человека введено в Краснодаре, Новороссийске и Сочи, меньше всего — в Магадане, Комсомольске-на-Амуре и Мурманске.