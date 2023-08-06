Вы ожидали не такого: как в Омске прошел концерт шансона

Дальше была песня под названием «Россия». Ну, а потом специалисты устранили неисправность — и «Война» зазвучала-таки над сквером. Как выяснилось, это песня о парне, погибшем в бою. Автор текста попытался обыграть тот факт, что воюют обычно мужчины, а слово «война» женского рода, и напомнить, что у «победы» род тоже женский. Насколько успешной оказалась его борьба, автор этих строк до конца не понял: Соборная площадь не могла ждать слишком долго.