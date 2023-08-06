Вы ожидали не такого: как в Омске прошел концерт шансона

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
По случаю Дня города в Омске прошел целый ряд концертов. В их числе был и гала-концерт участников II фестиваля авторской песни «Шансон над Иртышом», состоявшийся в субботу в Воскресенском сквере.
Надо признать, что все происходило не в самом удобном месте: сцена стояла рядом с дорожкой, по которой люди шли от моста через Воскресенский сквер в Выставочный — на «Флору». Этот человеческий поток был нескончаемым, и «гала-концерт» вызывал интерес далеко не у всех.
Но ведущие не унывали.
«Немногие знают, что шансон ведет свое происхождение от авторских и дворовых песен», — было сказано в самом начале. Это значило, что ученики Ива Монтана и Мирей Матье до Омска все-таки не доехали. Может быть, в следующий раз? Оставалось надеяться, что не доехали и люди, желающие рассказать, «какая осень в лагерях» (шансон, как мы знаем, бывает разный).
Началось, конечно, с духоподъемного — с песни об Омске и о любви к нему. Запомнились строчки «Всегда был узлом федеральных дорог» и «Большой вклад в победу внесли омичи».
Исполнитель стоял у микрофона без движения, зато по сцене кружили танцовщицы в роскошных платьях. Выглядело это… эклектично.
Танцевать умели не все, но ведь не это главное, правильно?
Исполнители пели по одной песне. Никакого блатняка, историй о том, как «бросают листья на запретку» и уходят от погони по белому снегу, не было. Впрочем, бардовской песней не пахло тоже — обычная поп-музыка. Про любовь, про ностальгию, иногда — про Родину.
Одна девушка спела песню собственного сочинения. «Напутствие» там рифмовалось с «отсутствием», лирическая героиня просила какого-то паренька заключить ее в свои «нетленные объятия».
С точки зрения вокала все оказалось несколько лучше, чем можно было ожидать: нормальный ресторанный уровень. Если слышишь такое в каком-нибудь «летнике» на Кемеровской, остаешься вполне удовлетворенным. Если слышишь это на концерте в День города — утешаешь себя мыслью о том, что на Соборной через час начнет выступать камерный оркестр.
Публика в любом случае была довольна: после практически каждой песни раздавались крики «Браво!».
Перед сценой, кстати, задержалось несколько десятков человек. Многие из прохожих улыбались и пританцовывали — но не забывали, что их ждет «Флора».
Любителями шансона в этой его ипостаси оказались в основном пожилые женщины.
Специалисту по светской хронике было бы трудно найти здесь материал. Хотя, если постараться…
Кстати о качестве и широте репертуара: песня из «Шербурских зонтиков» тоже прозвучала на концерте, и это был определенно лучший номер. Это тоже шансон? Что ж, прекрасная новость.
Время от времени на сцене появлялись представители администрации. Директор дворца культуры «Колос» вручал лауреатам какие-то награды (и девушки в роскошных платьях выходили вместе с ним).
Примерно через час после начала на сцену вышел-таки бард с гитарой. Он исполнил песню, в которой лирический герой вспоминает о своей юности и утверждает, что ему «17 с гаком». Правда, рост «гака» в последние годы начал выходить из-под контроля, и это беспокоит как героя, так и его окружение.
В еще одной песне (это был другой исполнитель, без гитары, но с темпераментом) герой сообщал жене о своем намерении уйти в запой на неделю. Эту историю зрители выслушали с особенным сочувствием, никого не осуждая.
А вот с песней под названием «Война» дело как-то не задалось. Возникли технические неполадки, так что объявленная «Война» не состоялась (мы знаем, что чаще бывает как раз наоборот).
Дальше была песня под названием «Россия». Ну, а потом специалисты устранили неисправность — и «Война» зазвучала-таки над сквером. Как выяснилось, это песня о парне, погибшем в бою. Автор текста попытался обыграть тот факт, что воюют обычно мужчины, а слово «война» женского рода, и напомнить, что у «победы» род тоже женский. Насколько успешной оказалась его борьба, автор этих строк до конца не понял: Соборная площадь не могла ждать слишком долго.
Кстати, камерный вчера играл композиции на тему «Ветра перемен», «Мы раскачаем вас!» (We will rock you) и «Все идет по плану». Это тоже эклектика — но совсем другая.