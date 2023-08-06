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Вторая неделя НМУ, победа «Авангарда» и пожар на «Флоре». Новости воскресного Омска

6 августа 2023, 14:14
Фото: Город55
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Новости, которые нельзя пропустить.

Проблемы омичей

Ориентируясь на запросы наших читателей, составили дайджест новостей от горожан:

  • в нашу редакцию обратилась омичка, пожаловалась на водителя автошколы, который игнорировал ПДД.
  • горожане массово жалуются на ночных дрифтеров, те мешают спать и не реагируют на просьбы;
  • пошел 11-й день режима НМУ, омичи продолжают бороться за свежий воздух.

Омский «Авангард»

«Авангард» уверенно одолел питерский СКА. Главный тренер Михаил Кравец рассказал о главных проблемах команды. Победой спортсмены довольны, но «разбор полетов» все же будет.

Не скрывал эмоций капитан Дамир Шарипзянов. Он удивился количеству болельщиков в гостях, а потом раскрыл секрет, как молодым игрокам попасть в основной состав «Авангарда». Сразу после победного матча хоккеист поздравил омичей с Днем города.

Стало известно, по какой причине канадский форвард Корбэн Найт расторг контракт с клубом. Спойлер: хоккеист женился. В Сочи нет Рида Буше, он присоединился к команде только 3 августа, на лед выйдет уже в Омске. А еще на турнире мы заметили бывшего нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева. И спустя 10 часов узнали, что с ним заключен контракт на ближайшие три года.

День города в Омске

Омичи на два дня окунулись в атмосферу Средневековья на фестивале «Щит Сибири». Корреспондент Города55 тоже оказался в прошлом:

Средние века, квесты, гренадеры и кузнецы. Как в Омске прошел фестиваль реконструкции
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В День города в Омске прошел целый ряд концертов, в том числе гала-концерт участников II фестиваля авторской песни «Шансон над Иртышом». Насладиться музыкой отправился наш корреспондент:

Вы ожидали не такого: как в Омске прошел концерт шансона
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На колесе обозрения в Омске запустили иллюминацию-салют и поздравление для горожан. У нас тут есть видео. А вот, как омичи встретили настоящий салют, читайте ниже:

«Не зря приехали». Как омичи оценили фейерверк, запущенный на День города
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В День города омичи более 1,5 тысяч раз обратились в полицию. Неприятностей избежать не удалось. Например, на «Флоре» у цветочной совы отвалилось крыло. А потом на выставке и вовсе начался пожар:

Череда неудач. На омской «Флоре» случился пожар
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Еще по происшествиям. Прохожие встретили на омских улицах… голого пирата. Здесь лучше сразу заглянуть в публикацию. И, конечно, вопиющая ситуация с мусорными урнами:

«Одумайтесь». После Дня города в Омске мусорные урны оказались переполнены
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#Омск#Омская область#Итоги дня#Новости#Жалобы#Хоккей#Праздник#Происшествия#Спорт#Город
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