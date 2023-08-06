Вторая неделя НМУ, победа «Авангарда» и пожар на «Флоре». Новости воскресного Омска

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Ориентируясь на запросы наших читателей, составили дайджест новостей от горожан:
«Авангард» уверенно одолел питерский СКА. Главный тренер Михаил Кравец рассказал о главных проблемах команды. Победой спортсмены довольны, но «разбор полетов» все же будет.
Не скрывал эмоций капитан Дамир Шарипзянов. Он удивился количеству болельщиков в гостях, а потом раскрыл секрет, как молодым игрокам попасть в основной состав «Авангарда». Сразу после победного матча хоккеист поздравил омичей с Днем города.
Стало известно, по какой причине канадский форвард Корбэн Найт расторг контракт с клубом. Спойлер: хоккеист женился. В Сочи нет Рида Буше, он присоединился к команде только 3 августа, на лед выйдет уже в Омске. А еще на турнире мы заметили бывшего нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева. И спустя 10 часов узнали, что с ним заключен контракт на ближайшие три года.
Омичи на два дня окунулись в атмосферу Средневековья на фестивале «Щит Сибири». Корреспондент Города55 тоже оказался в прошлом:
В День города в Омске прошел целый ряд концертов, в том числе гала-концерт участников II фестиваля авторской песни «Шансон над Иртышом». Насладиться музыкой отправился наш корреспондент:
На колесе обозрения в Омске запустили иллюминацию-салют и поздравление для горожан. У нас тут есть видео. А вот, как омичи встретили настоящий салют, читайте ниже:
В День города омичи более 1,5 тысяч раз обратились в полицию. Неприятностей избежать не удалось. Например, на «Флоре» у цветочной совы отвалилось крыло. А потом на выставке и вовсе начался пожар:
Еще по происшествиям. Прохожие встретили на омских улицах… голого пирата. Здесь лучше сразу заглянуть в публикацию. И, конечно, вопиющая ситуация с мусорными урнами: