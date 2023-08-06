В омском «Авангарде» довольны победой над СКА, но «разбор полетов» все же будет

Posted Вчера, 23:05
Published Вчера, 23:05
Modified Вчера, 23:05
Updated Вчера, 23:05
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец оценил разгромную победу над питерским СКА на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open. Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу омичей.
«Сегодня все получилось. Просто попросили ребят не делать тех же ошибок, что были в первой игре. Смотрели с ними, разбирали, анализировали и объясняли, как не надо. Сегодня у нас еще и молодежь вышла, поиграла в непростой игре и с хорошим соперником. В целом, мы довольны игрой: комфортное и хорошее движение, борьба и правильное построение, оборона и атаки, контратаки и возвраты. В этой игре практически, не было каких-то очень больших и грубых ошибок. Да, и про хорошую игру вратаря не стоит забывать. Собственно, все это и принесло нам победу», — проанализировал игру своей команды Кравец.
Однако, по убеждению главного тренера, это всего лишь турнир, который, по сути, является лишь промежуточным этапом.
«Игрой довольны, и запишем ее в актив, но, опять же, это всего лишь турнир и впереди еще много игр. Потому на этом мы не останавливаемся, — обязательно проанализируем и разберем сегодняшнюю игру и готовимся к следующей», — пообещал главный тренер «ястребов».
Добавим, как ранее сообщал Город55, игру молодежи оценил и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.