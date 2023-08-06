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В омском «Авангарде» довольны победой над СКА, но «разбор полетов» все же будет

5 августа 2023, 23:05
Фото: Город55
Победой в тренерском штабе Авангарда довольны, но ошибки все же были
Больших ошибок тренерских штаб не увидел, но анализ тех, что были, никто не отменял.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец оценил разгромную победу над питерским СКА на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open. Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу омичей.

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«Сегодня все получилось. Просто попросили ребят не делать тех же ошибок, что были в первой игре. Смотрели с ними, разбирали, анализировали и объясняли, как не надо. Сегодня у нас еще и молодежь вышла, поиграла в непростой игре и с хорошим соперником. В целом, мы довольны игрой: комфортное и хорошее движение, борьба и правильное построение, оборона и атаки, контратаки и возвраты. В этой игре практически, не было каких-то очень больших и грубых ошибок. Да, и про хорошую игру вратаря не стоит забывать. Собственно, все это и принесло нам победу», — проанализировал игру своей команды Кравец.

Однако, по убеждению главного тренера, это всего лишь турнир, который, по сути, является лишь промежуточным этапом.

«Игрой довольны, и запишем ее в актив, но, опять же, это всего лишь турнир и впереди еще много игр. Потому на этом мы не останавливаемся, — обязательно проанализируем и разберем сегодняшнюю игру и готовимся к следующей», — пообещал главный тренер «ястребов».

Добавим, как ранее сообщал Город55, игру молодежи оценил и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

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