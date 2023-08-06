В омском Амуре появится хоккейная площадка за 2,7 млн рублей

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Администрация Центрального округа объявила аукцион на поиск подрядчика для благоустройства «Амурской хоккейной коробки „Наша юность“. Начальная цена контракта — 2 786 068 рублей. Заявки будут принимать до 11 августа. Информация доступна на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит оборудовать хоккейную площадку из стеклопластика, а именно: построить конструкции и стадион для футбола, бейсбола, регби, легкой атлетики, автогонок, велосипедных гонок, скачек; а также обустроить парк для отдыха.