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В омском Амуре появится хоккейная площадка за 2,7 млн рублей

6 августа 2023, 11:47
Фото: 1MI
иллюстрация
На территории можно будет устраивать автогонки и скачки.

Администрация Центрального округа объявила аукцион на поиск подрядчика для благоустройства «Амурской хоккейной коробки „Наша юность“. Начальная цена контракта — 2 786 068 рублей. Заявки будут принимать до 11 августа. Информация доступна на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит оборудовать хоккейную площадку из стеклопластика, а именно: построить конструкции и стадион для футбола, бейсбола, регби, легкой атлетики, автогонок, велосипедных гонок, скачек; а также обустроить парк для отдыха.

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#Подрядчик#Аукцион#Детская площадка#Спорт#Хоккей#Город#Общество#Строительство#Новости#Омск
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