Средние века, квесты, гренадеры и кузнецы. Как в Омске прошел фестиваль реконструкции

Posted 6 августа 2023, 03:30
Published 6 августа 2023, 03:30
Modified 6 августа 2023, 03:30
Updated 6 августа 2023, 03:30
В День города в парке Победы омичи смогли ненадолго окунуться в атмосферу Средневековья. Здесь расположились локации исторического фестиваля «Щит Сибири. Устроение земли Сибирской». Гостям можно было не только смотреть за происходящим, но и активно участвовать. Для омичей подготовили квесты по локациям. Всего их было четыре: «Устроение земли Сибирской», «Средневековье», «Великая Отечественная война» и «Российская античность».
Всего в фестивале участвовали около ста реконструкторов из Омска, Новосибирска, Томска, Кемерово, Красноярска, Саяногорска, Екатеринбурга, Челябинска, Миасса, Уфы и других городов.
Площадка, посвященная средним векам делилась на Ранее Средневековье и Развитое Средневековье. Реконструкторы представили на локации традиционные ремесла. Омич Дмитрий Спицын занимается кузнечным делом. К реконструкторам примкнул около восьми лет назад — привел сын. На фестивале Дмитрий демонстрирует мобильную кузницу. Такой пользовались в Англии в середине 14-го века.
«Это небольшие мобильные кузни, которые перемешались между городками. Занимались починкой ремонтом, заточкой. Не в каждом поселке, и не в каждом городе был свой кузнец. Дело было недешевое», — рассказал Дмитрий Спицын.
«Конструкция полностью разборная. Все остальное дает матушка-природа: пни для наковальни и уголь. Углежоги везде были. С собой брали только набор инструментов. Так кузнецы и двигались — неделю в одном городишке, неделю — в другом. Железа в то время было немного. Люди приходили с небольшими заказами — кому-то котелок подправить, кому-то вилку выковать», — объяснил Дмитрий.
Поупражняться со средневековым оружием и примерить доспехи мог каждый желающий. Реконструкторы рассказывали историю создания и особенности того или иного предмета старины.
«Чем длиннее была стрела, тем старались делать более длинные перья. В Европе были достаточно короткие стрелы, с небольшими наконечниками. Английские луки, например, одни из самых простых и самых слабых по сравнению с азиатскими. Хоть и Робины Гуды там», — рассказали на стенде с луками.
Больше всего зрителей собрала локация, рассказывающая об Отечественной войне 1812 года. Желающих сфотографироваться с гренадерами было немало. Впрочем, там же можно было и самому примерить форму французской армии.
На одной из локаций гостям фестиваля предлагалось соткать кусочек ткани и создать свой маленький текстильный шедевр.
«Представлены виды обработки шерсти, льна. Здесь мы работаем с текстилем. И центральный предмет этой композиции — вертикальный ткацкий станок с утяжелением основы. Это самые древние станки, которые существовали. Появились до горизонтальных», — объяснила реконструктор Ольга Шалькина.
«Текстиль — это не только одежда. В Исландии, к примеру, это была мера денежного эквивалента. Исландские плащи с начесом были определенного размера и качества. Количество пучков шерсти на каждый сантиметр было строго регламентировано. Каждый отрез такой ткани равнялся определенному количеству серебра», — рассказала Ольга.
На площадке, рассказывающей о Великой Отечественной войне омичей ждал квест «Диалог с прошлым» и небольшая экспозиция вооружения.
Для детей организовали площадку для поединка на мечах. Оружие в нем абсолютно безопасное и ненастоящее. А вот на стенде в стрельбе из лука и оружие, и стрелы вполне боевые.
Небольшой августовский дождь не помешал фестивалю. Чтобы не намокнуть, гости поспешили на крытую ярмарку праздника, где их ждали сувениры ручной работы, чай и мед. Не оставили без внимания и любителей настольных игр.
В первый день «Щит Сибири» посетили несколько сотен омичей. Фестиваль двухдневный, а потому еще можно успеть его посетить в воскресенье, 6 августа. Локации начнут работать с 13:00. Площадка фестиваля «Щит Сибири» расположена в парке Победы возле озера.
Ранее Город55 рассказывал, как в Омске открылась выставка цветоводства и растениеводства «Флора». В этом году экспозиция посвящена теме времени. «Флора» будет работать по 8 августа включительно.