Средние века, квесты, гренадеры и кузнецы. Как в Омске прошел фестиваль реконструкции

В День города в парке Победы омичи смогли ненадолго окунуться в атмосферу Средневековья. Здесь расположились локации исторического фестиваля «Щит Сибири. Устроение земли Сибирской». Гостям можно было не только смотреть за происходящим, но и активно участвовать. Для омичей подготовили квесты по локациям. Всего их было четыре: «Устроение земли Сибирской», «Средневековье», «Великая Отечественная война» и «Российская античность».