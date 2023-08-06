Птичку жалко. В день открытия омской «Флоры» сломался масштабный экспонат

Большинство пользователей решили, что в инциденте виноваты сами омичи. «Там был охранник. Просил людей руками ничего не трогать, как попугай. Одно и то же каждому говорил. А крыло, видимо, от тяжести отвалилось само», — предположил очевидец событий. Такое же мнение высказал еще один гость выставки, который видел композицию до разрушения.