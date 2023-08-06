Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Изображение материала

Птичку жалко. В день открытия омской «Флоры» сломался масштабный экспонат

6 августа 2023, 07:53
Фото: Город55
экспозиция с совой

В день открытия омской «Флоры» у цветочной совы отвалилось крыло

Горожане винят друг друга, однако точные причины инцидента неизвестны.

Очевидцы в социальных сетях сообщают о первой разрушенной композиции на цветочной выставке «Флора».

«Кто-то умудрился сломать крыло сове», — пишет омич в группе «Ревизорро Омск». По задумке авторов, сова должна была держать в одном крыле указку, а в другом — книгу. Отпало крыло с книгой.

экспонат цветочной выставкиэкспонат цветочной выставки
экспонат цветочной выставки
Фото: скриншот паблика Ревизорро Омск

Большинство пользователей решили, что в инциденте виноваты сами омичи. «Там был охранник. Просил людей руками ничего не трогать, как попугай. Одно и то же каждому говорил. А крыло, видимо, от тяжести отвалилось само», — предположил очевидец событий. Такое же мнение высказал еще один гость выставки, который видел композицию до разрушения.

Однако многие местные жители считают, что происшествия бы не случилось, если бы посетители не нарушали правила: не трогали, не подходили к композициям. Напомним, ранее горожан просили внимательнее относится к экспонатам выставки.

«Будем ценить хорошее». Омичей попросили бережно отнестись к экспонатам «Флоры»
Узнать подробнее
Время жить, творить, любить. В Омске открывается цветочная выставка «Флора»
Узнать подробнее
#Флора#Жалобы#Общество#Город#Происшествия#Новости#День города#Омск
Подпишитесь
Средние века, квесты, гренадеры и кузнецы. Как в Омске прошел фестиваль реконструкции
Сегодня, 03:30
Из резервного фонда омского правительства ушло почти 6 млн рублей. Объясняем, на что
Сегодня, 05:51
«Не зря приехали». Как омичи оценили фейерверк, запущенный на День города
Сегодня, 05:16
«Как спать в Старом Кировске?». Вторую неделю в Омске объявляют режим «черного неба»
Сегодня, 07:03
Достаем теплое одеяло. На Омскую область надвигаются похолодание до +7 и грозы
Сегодня, 06:53