Птичку жалко. В день открытия омской «Флоры» сломался масштабный экспонат

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Очевидцы в социальных сетях сообщают о первой разрушенной композиции на цветочной выставке «Флора».
«Кто-то умудрился сломать крыло сове», — пишет омич в группе «Ревизорро Омск». По задумке авторов, сова должна была держать в одном крыле указку, а в другом — книгу. Отпало крыло с книгой.
Большинство пользователей решили, что в инциденте виноваты сами омичи. «Там был охранник. Просил людей руками ничего не трогать, как попугай. Одно и то же каждому говорил. А крыло, видимо, от тяжести отвалилось само», — предположил очевидец событий. Такое же мнение высказал еще один гость выставки, который видел композицию до разрушения.
Однако многие местные жители считают, что происшествия бы не случилось, если бы посетители не нарушали правила: не трогали, не подходили к композициям. Напомним, ранее горожан просили внимательнее относится к экспонатам выставки.