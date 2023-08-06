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Омский «Авангард» нашел замену Корбэну Найту с высоким интеллектом

6 августа 2023, 19:51
Фото: ХК Авангард
Спунер подписал с клубом контракт сроком на один год
Клуб заключил контракт на один год с канадским нападающим Райаном Спунером.

Менее суток прошло, как омский «Авангард» официально заявил о расторжении контракта с канадским форвардом Корбэном Найтом, и уже нашел ему замену, — клуб заключил годовой контракт с нападающим Райаном Спунером.

«Мы искали квалифицированного центрального нападающего, способного связать сочетание Ткачев-Буше, достойно заменив Корбэна Найта. В этой роли видим Райана Спунера — хорошо обученного хоккеиста с высоким игровым интеллектом», — заявил генеральный менеджер команды Антон Курьянов.

Спунер, как и Найт, родом из Канады и уже провел около 200 матчей в КХЛ, есть у него и опыт выступления в НХЛ.

«Безусловными достоинствами Райана являются не только высокая результативность, а также умение уверенно работать на точке вбрасывания, но и навыки при игре в большинстве. Райан адаптирован к игре в КХЛ», отметил Курьянов.

По мнению функционера клуба, именно в «Авангарде» Спунер может выйти на пик своей карьеры. Есть у него и еще один плюс в запасе, — это игра с Ридом Буше в одном клубе.

Немаловажно, что Спунер хорошо знаком с Ридом Буше, своим одноклубником по «Sarnia Sting» (OHL). Это поможет ему быстрее освоиться в нашем коллективе», — уверен генменеджер «ястребов».

Добавим, что в прошедшем сезоне Спунер провел 70 матчей в составе минского «Динамо» и набрал 52 (20+32) очка.

Напомним, как ранее сообщал Город55, причиной одностороннего расторжения контракта со стороны Корбэна Найта стала его недавняя женитьба.

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