«Не зря приехали». Как омичи оценили фейерверк, запущенный на День города

Зато была у салюта и особенность: одновременно с ним в небе сверкали молнии. Что, впрочем, только придало праздничному салюту изюминку, нисколько его не испортив. В целом, было ярко, громко и красиво. По-особенному. Все-таки 307 день рождения родного Омска. Наша редакция поставила салюту в Советском 8 из 10 баллов.