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«Не зря приехали». Как омичи оценили фейерверк, запущенный на День города

6 августа 2023, 05:16
Фото: Город55
Праздничный фейерверк в Советском округе

На День города в Омске запустили в небо более 3,5 тысяч залпов салюта

5 августа празднование очередной годовщины со дня основания города завершилось запуском салюта из трех точек Омска.

В субботу, 5 августа, завершающим аккордом празднования Дня города стал запуск фейерверка. Напомним, что на эту дату перенесли салют, который должны были запустить на 78-ю годовщину Победы в ВОВ.

Трехмиллионный контракт на организацию салюта получила компания Владимира Балинского «Пиротехнический двор».

В 22.00 фейерверк запускали с острова на Иртыше напротив бульвара Победы (1581 залп), напротив набережной Тухачевского (1572 залпа) и напротив Советского парка (547 залпов). Некоторым жителям Левобережья со своих балконов было видно салюты, запускаемые в центре города.

Как видим, самым скромным по залпам был салют в Советском парке. Корреспондент Города55 побывал там и рассказывает, каким же получился фейерверка. Началось все по плану: в 22.00.

В Советском парке было многолюдноВ Советском парке было многолюдно
В Советском парке было многолюдноВ Советском парке было многолюдно
В Советском парке было многолюдноВ Советском парке было многолюдно
В Советском парке было многолюдноВ Советском парке было многолюдно
В Советском парке было многолюдно
Фото: Город55

К этому времени в парке находился, кажется, весь Советский округ. Считать по головам не взялись, но центральная площадь, берег реки, спуск к нему и центральные аллеи состояли из детей, взрослых и собак на 98%. Пахло шашлыками, кукурузой и… мылом. Наш нос учуял тщательную подготовку омичей ко дню рождения родного города.

Салют начался с трех залпов разных цветов. Попеременно красный и зеленый залпы, вереница золотистых — вроде, стандартное сочетание, но каждый раз завораживает. Беспроигрышная классика.

Небо озарилось яркими краскамиНебо озарилось яркими красками
Небо озарилось яркими краскамиНебо озарилось яркими красками
Небо озарилось яркими краскамиНебо озарилось яркими красками
Небо озарилось яркими красками
Фото: Город55

Особых «рисунков» не замечено, но пару раз омичей порадовали гроздья салюта из трех цветов одновременно. А вот необычного синего залпа не было замечено, лишь небольшие вкрапления фиолета среди золота.

Визги детей говорили об одном: салют страшно красивый во всех смыслах. Взрослые не уступали и усиленно кричали «Уууоооууу» каждый раз, когда залпы были особенно впечатляющими.

По расписанию салют должен был длиться ровно 10 минут. Так и случилось: по окончании салюта омичи восторженно зааплодировали. Из толпы слышалось:

«Это был лучший салют за последние несколько лет»
«Не зря приехали, было, на что посмотреть»
«На 9 мая лучше салют, но этот тоже ничего»
Одновременно с салютом в небе сверкали молнии.Одновременно с салютом в небе сверкали молнии.
Одновременно с салютом в небе сверкали молнии.
Фото: Город55

Но были и те, кто остался не в восторге: кому-то было недостаточно громко, кому-то — недостаточно ярко. А кому-то вообще не удалось посмотреть все световое шоу: из-за деревьев в некоторых частях парка образовалась» слепая зона».

Зато была у салюта и особенность: одновременно с ним в небе сверкали молнии. Что, впрочем, только придало праздничному салюту изюминку, нисколько его не испортив. В целом, было ярко, громко и красиво. По-особенному. Все-таки 307 день рождения родного Омска. Наша редакция поставила салюту в Советском 8 из 10 баллов.

Фото: Город55
В День города на колесе обозрения в Омске запустили иллюминацию-салют
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#Юлия Истомина#День города#Салют#Фейерверк#Праздники#Советский парк#Общество#Город#Новости#Омск#Видео#Ольга Акамова
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