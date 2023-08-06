«Не зря приехали». Как омичи оценили фейерверк, запущенный на День города

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
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Updated Сегодня, 05:18
В субботу, 5 августа, завершающим аккордом празднования Дня города стал запуск фейерверка. Напомним, что на эту дату перенесли салют, который должны были запустить на 78-ю годовщину Победы в ВОВ.
Трехмиллионный контракт на организацию салюта получила компания Владимира Балинского «Пиротехнический двор».
В 22.00 фейерверк запускали с острова на Иртыше напротив бульвара Победы (1581 залп), напротив набережной Тухачевского (1572 залпа) и напротив Советского парка (547 залпов). Некоторым жителям Левобережья со своих балконов было видно салюты, запускаемые в центре города.
Как видим, самым скромным по залпам был салют в Советском парке. Корреспондент Города55 побывал там и рассказывает, каким же получился фейерверка. Началось все по плану: в 22.00.
К этому времени в парке находился, кажется, весь Советский округ. Считать по головам не взялись, но центральная площадь, берег реки, спуск к нему и центральные аллеи состояли из детей, взрослых и собак на 98%. Пахло шашлыками, кукурузой и… мылом. Наш нос учуял тщательную подготовку омичей ко дню рождения родного города.
Салют начался с трех залпов разных цветов. Попеременно красный и зеленый залпы, вереница золотистых — вроде, стандартное сочетание, но каждый раз завораживает. Беспроигрышная классика.
Особых «рисунков» не замечено, но пару раз омичей порадовали гроздья салюта из трех цветов одновременно. А вот необычного синего залпа не было замечено, лишь небольшие вкрапления фиолета среди золота.
Визги детей говорили об одном: салют страшно красивый во всех смыслах. Взрослые не уступали и усиленно кричали «Уууоооууу» каждый раз, когда залпы были особенно впечатляющими.
По расписанию салют должен был длиться ровно 10 минут. Так и случилось: по окончании салюта омичи восторженно зааплодировали. Из толпы слышалось:
«Это был лучший салют за последние несколько лет»
«Не зря приехали, было, на что посмотреть»
«На 9 мая лучше салют, но этот тоже ничего»
Но были и те, кто остался не в восторге: кому-то было недостаточно громко, кому-то — недостаточно ярко. А кому-то вообще не удалось посмотреть все световое шоу: из-за деревьев в некоторых частях парка образовалась» слепая зона».
Зато была у салюта и особенность: одновременно с ним в небе сверкали молнии. Что, впрочем, только придало праздничному салюту изюминку, нисколько его не испортив. В целом, было ярко, громко и красиво. По-особенному. Все-таки 307 день рождения родного Омска. Наша редакция поставила салюту в Советском 8 из 10 баллов.