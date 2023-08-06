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Нападающий Владимир Ткачев вернулся в омский «Авангард» на три года

6 августа 2023, 08:44
Фото: ХК Авангард
Владимир Ткачев вернулся в Авангард на 3 года
По заверениям генерального менеджера, вокруг хоккеиста в ближайшие годы и будет строиться команда.

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Антон Курьянов сообщил о подписании нового контракта с Владимиром Ткачевым. Договор будет долгосрочным.

«Продление контракта Владимира Ткачева было для нас одной из приоритетных задач этого межсезонья. Такой мастер, безусловно, усилит наше нападение, все мы помним прошлый сезон, по итогам которого Владимир набрал 73 очка, вел „Авангард“ за собой, забивал красивые голы, делал красивые передачи и вообще дирижировал атакой команды», — прокомментировал подписание Курьянов.

По заверениям генменеджера, в текущем сезоне связка Владимира Ткачева и Рида Буше сохранится.

«Учитывая, что связка с Ридом Буше сохраняется, верим, что и в новом сезоне Владимир покажет максимум своих возможностей. Отмечу, что для Ткачева вариант с нашим клубом был приоритетным, он хочет играть дома и радовать своих болельщиков. Поэтому нам достаточно легко удалось прийти к соглашению. Вокруг него будет строиться команда на ближайшие три сезона», — пояснил Антон Курьянов.

Новый контракт с Ткачевым рассчитан на 3 года. Сейчас Владимир находится в Сочи, где, как ранее сообщал Город55, был замечен и его агент Шуми Бабаев. По всей видимости, и подписи под новым соглашением были поставлены там же.

Агент Владимира Ткачева был замечен на турнире в СочиАгент Владимира Ткачева был замечен на турнире в Сочи
Агент Владимира Ткачева был замечен на турнире в Сочи
Фото: Город55

Тем не менее к команде форвард присоединится 11 августа и вероятно примет участие в Кубке Блинова.

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Добавим, что вчера стало известно, что канадский легионер «Авангарда» Корбэн Найт расторг контракт с командой в одностороннем порядке.

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