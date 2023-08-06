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Нападающий «Авангарда» Рид Буше выйдет на лед на турнире в Омске

5 августа 2023, 21:57
Фото: ХК Авангард
Рид Буше присоединился к команде только 3 августа
Хоккеист готов играть хоть сейчас, но на данном этапе тренеры не видят в этом смысла.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, когда Рид Буше, который присоединился к команде только 3 августа, появится на льду.

«Чтобы увидеть Рида, приезжайте и приходите на турнир в Омске (Кубок имени Виктора Блинова — прим. ред.), там и посмотрите. Здесь же — в Сочи — я не вижу смысла его выпускать. Да, он тренировался и находится в неплохой физической форме, но сейчас он занимается тем, что делала команда до его приезда, — работает над объемом, катанием и „физикой“», — пояснили Кравец.

По заверениям наставника «ястребов», по приезду из Сочи начнется формирование звена с участием Буше.

«Думаю, что уже после этого турнира мы начнем создавать звено, где будет играть Рид, и на турнире в Омске он выйдет на лед», — пообещал главный тренер «ястребов».

Напомним, Fonbet Кубок Блинова пройдет в Омске с 20 по 25 августа на льду G-Drive Арены. Продажа билетов на него уже открыта.

5 команд и 10 игр. В Омске пройдет хоккейный Кубок Блинова
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