Миллион рублей. Районам Омской области выделят средства для молодежи

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В регионе определили районы-лидеры молодежного рейтинга от минспорта. Большеуковский, Калачинский, Кормиловский и Павлоградский районы получат один миллион рублей. Средства из областной казны, сообщает местное правительство.
Каждому муниципальному образованию уйдет по 250 тысяч рублей. Их можно направить на молодежные мероприятия или покупку оборудования для молодежных центров.
Эксперты рейтинга при оценки учитывали участие юных жителей районов в различных событиях, поддержку инициатив, наличие инфраструктуры и условий для развития подрастающего поколения. Рейтинг составляют второй год подряд. Напомним, в прошлом году субсидии получили Омск, Азовский, Павлоградский и Тевризский районы.