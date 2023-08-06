Миллион рублей. Районам Омской области выделят средства для молодежи

Эксперты рейтинга при оценки учитывали участие юных жителей районов в различных событиях, поддержку инициатив, наличие инфраструктуры и условий для развития подрастающего поколения. Рейтинг составляют второй год подряд. Напомним, в прошлом году субсидии получили Омск, Азовский, Павлоградский и Тевризский районы.