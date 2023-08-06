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«Как спать в Старом Кировске?». Вторую неделю в Омске объявляют режим «черного неба»

6 августа 2023, 07:03
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске 11 день подряд объявили режим НМУ

Жалобам горожан нет конца и края.

Омские метеорологи в очередной раз объявили продления режима неблагоприятных метеоусловий. Это период слабого ветра, когда вредные примести плохо рассеиваются в воздухе. Режим будет действовать до 11:00 7 августа.

Горожане привыкли называть это время режимом «черного неба». В группе «Дыши! Омск» появились жалобы на неприятный запах: «На Дмитриева газовая вонь». Аналогичные обращения есть и от жителей Нефтяников.

Большинство негативных обращений поступило от омичей из Старого Кировска. Они говорят про нефть, химический запах, газ и топливо. «Как спать в Старом Кировске?», — задал риторический вопрос один из пользователей.

Согласно отчету регионального минприроды, превышений ПДК в Омске не выявлено. 7 августа ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. Режим НМУ объявлен для 39 предприятий региона. Они обязаны снизить объем выбросов.

Напомним, режим «черного неба» непрерывно действует в Омске с 27 июля. Ежедневно омичи пишут десятки жалоб.

«Вечная вонь». В Омске режим неблагоприятных условий продлили до 6 августа
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#Выбросы#Жалобы#Режим нму#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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