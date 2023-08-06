Из резервного фонда омского правительства ушло почти 6 млн рублей. Объясняем, на что

3 209 702 рубля пойдет на восстановление зданий муниципальных образовательных учреждений. Так, Азовский район получит 595 355 рублей на Серебропольскую школу, Горьковский район — 1 700 000 рублей на Рощинскую школу, Нижнеомскому району выделено 914 347 на Глухониколаевскую школу имени Героя Советского Союза И. Я. Воронкова. Отчет о целевом использовании средств необходимо предоставить через месяц после завершения работ. Контролировать исполнение документа поручено министру образования Омской области Ивану Кротту.