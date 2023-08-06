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Из резервного фонда омского правительства ушло почти 6 млн рублей. Объясняем, на что

6 августа 2023, 05:51
Фото: 1MI
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Омским районам выделили 5,7 млн руб на ремонт школ и тушение пожаров

Три постановления были подписаны 3 августа.

Из резервного фонда Правительства Омской области некоторым районам выделили деньги на непредвиденные расходы. Соответствующие постановления от 3 августа опубликованы.

3 209 702 рубля пойдет на восстановление зданий муниципальных образовательных учреждений. Так, Азовский район получит 595 355 рублей на Серебропольскую школу, Горьковский район — 1 700 000 рублей на Рощинскую школу, Нижнеомскому району выделено 914 347 на Глухониколаевскую школу имени Героя Советского Союза И. Я. Воронкова. Отчет о целевом использовании средств необходимо предоставить через месяц после завершения работ. Контролировать исполнение документа поручено министру образования Омской области Ивану Кротту.

Крутинский район получит два миллиона рублей на локализацию и ликвидацию торфяных пожаров. Контролирует процесс зампред облправительства Алексей Ромахин.

Еще 500 тысяч рублей выделено Муромцевскому району. Цель — возмещение затрат по привлечению техники и материальное стимулирование граждан, которые принимали участие в профилактике и тушении возгораний. Исполнение постановления контролировать будет также Алексей Ромахин.

Таким образом, из резервного фонда Правительства Омской области 3 августа выделено 5,7 млн рублей.

Пожары, техногенные ЧП и долги за тепло опустошили резервный фонд Омской области
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