Из резервного фонда омского правительства ушло почти 6 млн рублей. Объясняем, на что

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Из резервного фонда Правительства Омской области некоторым районам выделили деньги на непредвиденные расходы. Соответствующие постановления от 3 августа опубликованы.
3 209 702 рубля пойдет на восстановление зданий муниципальных образовательных учреждений. Так, Азовский район получит 595 355 рублей на Серебропольскую школу, Горьковский район — 1 700 000 рублей на Рощинскую школу, Нижнеомскому району выделено 914 347 на Глухониколаевскую школу имени Героя Советского Союза И. Я. Воронкова. Отчет о целевом использовании средств необходимо предоставить через месяц после завершения работ. Контролировать исполнение документа поручено министру образования Омской области Ивану Кротту.
Крутинский район получит два миллиона рублей на локализацию и ликвидацию торфяных пожаров. Контролирует процесс зампред облправительства Алексей Ромахин.
Еще 500 тысяч рублей выделено Муромцевскому району. Цель — возмещение затрат по привлечению техники и материальное стимулирование граждан, которые принимали участие в профилактике и тушении возгораний. Исполнение постановления контролировать будет также Алексей Ромахин.
Таким образом, из резервного фонда Правительства Омской области 3 августа выделено 5,7 млн рублей.