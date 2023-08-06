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«Город — это люди». Виталий Хоценко обратился к омичам в День города

6 августа 2023, 04:10
Фото: правительство Омской области
награждение марафонцев
Вечером 5 августа на Соборной площади чествовали победителей SIM-2023.

5 августа в Омске отмечали 307-летие города. Финал праздника посетили 39 тысяч человек. К гостям обратился врио губернатора региона Виталий Хоценко:

«Город — это не здания и не дороги, это люди. Именно они делают большие дела и благоустраивают город. И если каждый из нас сделает для города что-то хорошее, то Омск станет еще лучше».

В течение дня в Омске проходили культурные и спортивные мероприятия. Один из главных — традиционный Сибирский международный марафон. На вечернем концерте триумфаторов торжественно наградили и поздравили.

Глава региона Виталий Хоценко, мэр Сергей Шелест и министр спорта Дмитрий Крикорьянц отметили победителей и призеров SIM-2023 на дистанциях 10 и 42,195 км. «Золото» марафона завоевали атлет из Кении Эрик Керинг и спортсменка из Подмосковья Алина Прокопьева. Среди омичей лучшие результаты показали Татьяна Пажина и Станислав Горденко. На дистанции 10 км победу одержали омич Михаил Кульков и гостья из Томска Екатерина Соколенко.

В финале праздника — звездный концерт. До чествования марафонцев для омичей выступала Пелагея, а после церемонии на сцену вышла Ольга Серябкина.

#Виталий Хоценко#Сергей шелест#Дмитрий Крикорьянц#Омск#Омская область#Новости#День города#Общество#Город#Спорт#Праздник#Культурные мероприятия#Спортивные мероприятия#SIM-2023#Марафон#Концерт
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