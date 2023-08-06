«Город — это люди». Виталий Хоценко обратился к омичам в День города

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
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Updated Сегодня, 04:12
5 августа в Омске отмечали 307-летие города. Финал праздника посетили 39 тысяч человек. К гостям обратился врио губернатора региона Виталий Хоценко:
«Город — это не здания и не дороги, это люди. Именно они делают большие дела и благоустраивают город. И если каждый из нас сделает для города что-то хорошее, то Омск станет еще лучше».
В течение дня в Омске проходили культурные и спортивные мероприятия. Один из главных — традиционный Сибирский международный марафон. На вечернем концерте триумфаторов торжественно наградили и поздравили.
Глава региона Виталий Хоценко, мэр Сергей Шелест и министр спорта Дмитрий Крикорьянц отметили победителей и призеров SIM-2023 на дистанциях 10 и 42,195 км. «Золото» марафона завоевали атлет из Кении Эрик Керинг и спортсменка из Подмосковья Алина Прокопьева. Среди омичей лучшие результаты показали Татьяна Пажина и Станислав Горденко. На дистанции 10 км победу одержали омич Михаил Кульков и гостья из Томска Екатерина Соколенко.
В финале праздника — звездный концерт. До чествования марафонцев для омичей выступала Пелагея, а после церемонии на сцену вышла Ольга Серябкина.