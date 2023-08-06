Чистка ауры и залог злым силам. Омичка отдала гадалке 666 тысяч рублей

Сначала потерпевшая заплатила 34 тысячи рублей за «чистку ауры». Для ритуала понадобилось еще 366 тысяч. Деньги ясновидящая обещала вернуть, они нужны были в качестве залога «нечистой силе». Для завершения магических манипуляций нужно было заплатить 300 тысяч рублей. Так, общая сумма вложений составила 666 тысяч.