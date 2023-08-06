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Чистка ауры и залог злым силам. Омичка отдала гадалке 666 тысяч рублей

6 августа 2023, 08:34
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичка перевела «ясновидящей» 666 тысяч рублей за магический ритуал

После обращения к ясновидящей у женщины только прибавилось проблем.

В полицию обратилась 42-летняя жительница села Седельниково. Заявила о мошенничестве. Подробности невероятной истории рассказали правоохранители.

Омичка нашла в Интернете рекламу «ясновидящей» и позвонила по объявлению. Цель — решить проблемы в личной жизни. Сельчанка назвала личные данные свои и членов семьи. Гадалка выдала «аналитическую» информацию о близких, чем заставила поверить в свои сверхспособности.

Сначала потерпевшая заплатила 34 тысячи рублей за «чистку ауры». Для ритуала понадобилось еще 366 тысяч. Деньги ясновидящая обещала вернуть, они нужны были в качестве залога «нечистой силе». Для завершения магических манипуляций нужно было заплатить 300 тысяч рублей. Так, общая сумма вложений составила 666 тысяч.

Залог женщине не вернули. Гадалка сказала, что деньги закопаны на кладбище, мол, если ритуал не завершить, будет беда. Личность ясновидящей сейчас устанавливают полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#Мошенничество#Полиция#Уголовное дело#Гадалка#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Седельниковский район
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