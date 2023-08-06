Череда неудач. На омской «Флоре» случился пожар

Напомним, ранее мы сообщали еще об одном происшествии на «Флоре». У композиции совы отвалилось крыло. Экспонат уже восстановлен. Ранее горожан просили бережнее относиться к чужому труду. Еще до открытия выставки газон портили велосипедисты и скейтеры.