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Череда неудач. На омской «Флоре» случился пожар

6 августа 2023, 13:53
Фото: 1MI
иллюстрация

На выставке «Флора» в Омске произошел пожар

Очевидцы пытались потушить огонь своими силами.

Очевидцы сообщают о том, что на цветочной выставке «Флора» произошло возгорание. Видеозапись с места событий опубликована в группе «Омск Регион55».

Огонь пытались потушить посетители выставки. Огнетушителем «вооружился» мужчина. Инцидент привлек внимание других гостей. Пламя могло перекинуться на деревья рядом и другие композиции. Ситуацию усугублял ветер, он раздувал огонь.

пожар на Флорепожар на Флоре
пожар на Флорепожар на Флоре
пожар на Флоре
Фото: скриншот паблика Омск Регион55

Напомним, ранее мы сообщали еще об одном происшествии на «Флоре». У композиции совы отвалилось крыло. Экспонат уже восстановлен. Ранее горожан просили бережнее относиться к чужому труду. Еще до открытия выставки газон портили велосипедисты и скейтеры.

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#Флора#Пожары#Соцсети#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск
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