Череда неудач. На омской «Флоре» случился пожар

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Очевидцы сообщают о том, что на цветочной выставке «Флора» произошло возгорание. Видеозапись с места событий опубликована в группе «Омск Регион55».
Огонь пытались потушить посетители выставки. Огнетушителем «вооружился» мужчина. Инцидент привлек внимание других гостей. Пламя могло перекинуться на деревья рядом и другие композиции. Ситуацию усугублял ветер, он раздувал огонь.
Напомним, ранее мы сообщали еще об одном происшествии на «Флоре». У композиции совы отвалилось крыло. Экспонат уже восстановлен. Ранее горожан просили бережнее относиться к чужому труду. Еще до открытия выставки газон портили велосипедисты и скейтеры.