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Бесплатные переводы и срок по вкладу. Омичей ждут изменения в банковской системе

6 августа 2023, 03:43
Фото: 1MI
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Омичам разрешили бесплатно переводить до 30 млн рублей в месяц

Одни изменения вступят в силу через девять месяцев, другие — через полгода.

Омичи смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно. Функция доступна в мобильном приложении, личном кабинете на сайте финансовой организации, либо по номеру телефона через Систему быстрых платежей.

Новые правила не коснутся переводов, которые пользователь совершит в отделениях, поскольку для банка это более затратная операция. Комиссия будет и при переводе по номеру карты, в таком случае не всегда можно определить получателя денег.

В отделении Омск Банка России подчеркнули: изменения поспособствуют развитию конкуренции и улучшению качества банковских продуктов, позволят снизить операционные риски.

Теперь банки обязаны бесплатно информировать клиента о том, что его вклад заканчивается, не позднее чем за пять дней до истечения срока. Это поможет человеку грамотно распорядиться средствами, например, вовремя переоформить вклад.

Отметим, положения закона о бесплатных онлайн-переводах вступят в силу через девять месяцев, а информировать клиентов о скором окончании срока вклада банки будут обязаны через полгода.

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#Бесплатные переводы#Банковская система#Мобильное приложение#Система быстрых платежей#Омск Банк России#Вклад#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Россия
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