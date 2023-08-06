Бесплатные переводы и срок по вкладу. Омичей ждут изменения в банковской системе

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Омичи смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно. Функция доступна в мобильном приложении, личном кабинете на сайте финансовой организации, либо по номеру телефона через Систему быстрых платежей.
Новые правила не коснутся переводов, которые пользователь совершит в отделениях, поскольку для банка это более затратная операция. Комиссия будет и при переводе по номеру карты, в таком случае не всегда можно определить получателя денег.
В отделении Омск Банка России подчеркнули: изменения поспособствуют развитию конкуренции и улучшению качества банковских продуктов, позволят снизить операционные риски.
Теперь банки обязаны бесплатно информировать клиента о том, что его вклад заканчивается, не позднее чем за пять дней до истечения срока. Это поможет человеку грамотно распорядиться средствами, например, вовремя переоформить вклад.
Отметим, положения закона о бесплатных онлайн-переводах вступят в силу через девять месяцев, а информировать клиентов о скором окончании срока вклада банки будут обязаны через полгода.