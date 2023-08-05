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Вход запрещен. Омичей не пустили на празднование Дня города

5 августа 2023, 12:34
Фото: Midjourney
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Омичам с собаками и велосипедами не дали пройти на празднование Дня города

С домашними питомцами нельзя пройти за рамки металлодетекторов.

Одна из жительниц Омска на своей личной странице в соцсетях пожаловалась, что в День города ее с собакой не пустили за рамки металлодетекторов. Женщина обратилась за разъяснениями к городской администрации, но ответа пока не последовало.

«Если собака член семьи, то это только для моей семьи? Невозможно пройти на территорию, почему? Что за распоряжение? Чем обосновано?», — написала омичка.

Пройти через металлодетекторы, установленные по периметру Соборной площади из-за празднования Дня города, оказалось невозможным. С подобной проблемой столкнулись и велосипедисты.

Отметим, что празднование Дня города продолжается. После 19.00 на сцену на Соборной площади выйдет Пелагея, также вечером перед омичами выступит Ольга Серябкина. Завершится день праздничным фейерверком, который запустят в 22.00 с трех точек — на бульваре Победы, напротив набережной Тухачевского и напротив Советского парка.

Омичам стало известно расписание прогулочных маршрутов теплохода на День города
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#Юлия Истомина#Жалобы#День города#Запрет#Ограничения#Город#Общество#Новости#Омск
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