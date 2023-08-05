Вход запрещен. Омичей не пустили на празднование Дня города

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Одна из жительниц Омска на своей личной странице в соцсетях пожаловалась, что в День города ее с собакой не пустили за рамки металлодетекторов. Женщина обратилась за разъяснениями к городской администрации, но ответа пока не последовало.
«Если собака член семьи, то это только для моей семьи? Невозможно пройти на территорию, почему? Что за распоряжение? Чем обосновано?», — написала омичка.
Пройти через металлодетекторы, установленные по периметру Соборной площади из-за празднования Дня города, оказалось невозможным. С подобной проблемой столкнулись и велосипедисты.
Отметим, что празднование Дня города продолжается. После 19.00 на сцену на Соборной площади выйдет Пелагея, также вечером перед омичами выступит Ольга Серябкина. Завершится день праздничным фейерверком, который запустят в 22.00 с трех точек — на бульваре Победы, напротив набережной Тухачевского и напротив Советского парка.