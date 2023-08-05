«Вечная вонь». В Омске режим неблагоприятных условий продлили до 6 августа

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В Обь-Иртышском УГМС снова сообщили о продлении режима «черного неба». Неблагоприятные метеорологические условия будут наблюдаться в Омске и области до 11.00 6 августа. Степень опасности — первая.
При этом режим НМУ непрерывно действует в регионе с 27 июля. На ужасный запах и качество воздуха пожаловались омичи, проживающие на Старой Московке и Левобережье. Одна из омичек призвала жителей Левого берега объединяться.
«Вечная вонь стоит… Что надо делать, писать жалобу? Давайте писать», — пишет женщина в группе проекта «Дыши! Омск».
При этом по данным минприроды Омской области, сегодня ночью не было зафиксировано никаких превышений ПДК.