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«Вечная вонь». В Омске режим неблагоприятных условий продлили до 6 августа

5 августа 2023, 07:29
Фото: Город55
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В Омской области больше недели непрерывно действует режим НМУ

Жители разных округов Омска продолжают жаловаться на невыносимую вонь.

В Обь-Иртышском УГМС снова сообщили о продлении режима «черного неба». Неблагоприятные метеорологические условия будут наблюдаться в Омске и области до 11.00 6 августа. Степень опасности — первая.

При этом режим НМУ непрерывно действует в регионе с 27 июля. На ужасный запах и качество воздуха пожаловались омичи, проживающие на Старой Московке и Левобережье. Одна из омичек призвала жителей Левого берега объединяться.

«Вечная вонь стоит… Что надо делать, писать жалобу? Давайте писать», — пишет женщина в группе проекта «Дыши! Омск».

При этом по данным минприроды Омской области, сегодня ночью не было зафиксировано никаких превышений ПДК.

Содержание вредных веществ в воздухе превышено в 1,5 раза. В Омске продлили режим НМУ
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#Юлия Истомина#Режим нму#Выбросы#Воздух#Загрязнение воздуха#Обь-Иртышское УГМС#Общество#Город#Экология#Новости#Омск#Омская область
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