Участниками Сибирского международного марафона в Омске стали 5500 человек из 6 стран

В минспорта Омской области уточнили, что SIM вновь проходит в статусе Кубка России по марафону. Сейчас уже известны первые победители забега на дистанции в 10 км. Среди мужчин первым стал омич Михаил Кульков, в среди женщин — Екатерина Соколенко из Томска.