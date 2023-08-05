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Участниками Сибирского международного марафона в Омске стали 5500 человек из 6 стран

5 августа 2023, 04:14
Фото: Правительство Омской области
В этом году старт и финиш проходит у «G-Drive Арены»
Уже известны победители 10-километровой дистанции.

Сегодня, 5 августа, в Омске в новом месте — у G-Drive Арены — стартовал Сибирский международный марафон. Принять участие в главном спортивном событии решили 5482 человека из Кении, Германии, Индии, Казахстана, Беларуси, а также 43 регионов России.

В минспорта Омской области уточнили, что SIM вновь проходит в статусе Кубка России по марафону. Сейчас уже известны первые победители забега на дистанции в 10 км. Среди мужчин первым стал омич Михаил Кульков, в среди женщин — Екатерина Соколенко из Томска.

Фото: Правительство Омской области

Награждать победителей марафона в этом году снова будут во время вечерней программы на Соборной площади. После церемонии на сцену выйдет экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина.

Напомним, что сегодня из-за марафона изменили режим работы некоторых светофоров. С подробным списком можно ознакомиться здесь:

Во время Сибирского международного марафона ряд светофоров изменит режим работы
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#Юлия Истомина#Сибирский международный марафон#Марафон#Забег#День города#Спорт#Победа#Город#Общество#Омск
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