Участниками Сибирского международного марафона в Омске стали 5500 человек из 6 стран

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
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Сегодня, 5 августа, в Омске в новом месте — у G-Drive Арены — стартовал Сибирский международный марафон. Принять участие в главном спортивном событии решили 5482 человека из Кении, Германии, Индии, Казахстана, Беларуси, а также 43 регионов России.
В минспорта Омской области уточнили, что SIM вновь проходит в статусе Кубка России по марафону. Сейчас уже известны первые победители забега на дистанции в 10 км. Среди мужчин первым стал омич Михаил Кульков, в среди женщин — Екатерина Соколенко из Томска.
Награждать победителей марафона в этом году снова будут во время вечерней программы на Соборной площади. После церемонии на сцену выйдет экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина.
Напомним, что сегодня из-за марафона изменили режим работы некоторых светофоров. С подробным списком можно ознакомиться здесь: