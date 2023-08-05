«Сползает в овраг». В Омске у многоэтажки на 3-й Енисейской обвалился грунт

Отметим, что 1 августа участок рядом с обвалом под строительство еще одного многоэтажного дома получило ООО «Сибирский строитель». За аренду фирма, которая зарегистрирована в Тюмени и принадлежит омскому предпринимателю Александру Некипелову, в год будет платить 11 413 945 рублей. Остается вопросом, не приведет ли стройка к ухудшению ситуации с провалами на 3-й Енисейской.