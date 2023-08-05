«Сползает в овраг». В Омске у многоэтажки на 3-й Енисейской обвалился грунт

Posted 5 августа 2023, 05:46
Published 5 августа 2023, 05:46
Modified 5 августа 2023, 05:48
Updated 5 августа 2023, 05:48
Жители Левобережья пожаловались на состояние придомовой территории у 10-этажного дома по улице 3-я Енисейская, 28/1. На видео, опубликованном в соцсетях, на дороге заметны многочисленные провалы.
«Надо валить отсюда, пока мы сами не провалились. Скоро стены начнут трескаться в доме», — эмоционально комментирует автор видеозаписи.
В комментариях омичи поделились опасениями, что подобное может происходить и рядом с другими домами, построенными на заболоченной местности. В городской администрации отметили, что уже посетили место обвала грунта вместе с управляющей компанией «Зеленый берег» и застройщиком «Сибирский строитель». Обвал на проезде, по их словам, произошел в первой половине июля из-за продолжительных осадков.
На многоэтажке, кстати, трещин не нашли. Застройщик выполнил геодезию участка и наметил план работ. Но восстанавливать насыпь и подпорную стенку начнут только в сентябре.
«Застройщику и управляющей компании указано на необходимость установки ограждений возле просевшего участка, а также ускорения сроков восстановительных работ», — добавили в омской мэрии.
Отметим, что 1 августа участок рядом с обвалом под строительство еще одного многоэтажного дома получило ООО «Сибирский строитель». За аренду фирма, которая зарегистрирована в Тюмени и принадлежит омскому предпринимателю Александру Некипелову, в год будет платить 11 413 945 рублей. Остается вопросом, не приведет ли стройка к ухудшению ситуации с провалами на 3-й Енисейской.