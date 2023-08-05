Попаримся. МУП «Банное хозяйство» ищет арендаторов для своих бань в Омске

Самым дорогим лотом оказалась баня на Краснознаменной. В месяц за помещения общей площадью 426,5 кв. м придется платить минимум 73 927 рублей. 49 062 рублей ежемесячно планируют выручать за сдачу в аренду бани площадью 251,6 кв. м на проспекте Королева. Дешевле всего обойдется съем бани в микрорайоне Входной. Ежемесячный платеж составит 30618 рублей. Все три здания, кстати, ввели в эксплуатацию в 1965 году.