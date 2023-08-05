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Побили все рекорды. На июль в Омской области пришлось наибольшее число разводов

5 августа 2023, 03:51
Фото: Город55
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За семь месяцев 2023 года в Омской области распалось больше 5000 пар

Больше всего разводов произошло в июле.

В Управлении ЗАГС Омской области подвели итоги работы за первые 7 месяцев 2023 года. Статистика неутешительная: в июле в регионе распалось наибольшее количество пар с начала года. Официально зарегистрировали 790 разводов.

Чаще всего разводились в Советском (128) и Центральном (107) округах. В Омске зарегистрировано 501 расторжение брака, в районах — 289. В Усть-Ишимском районе распалась только одна пара, в Полтавском районе в июле не было разводов. Всего же с начала года в Омской области зафиксировали 5028 разводов. Но их пока в 1,3 раза меньше, чем заключения браков.

Что касается свадеб, то в июле омичи женились чаще, чем в остальные месяца. За этот месяц в Омской области появилось 1616 новых семей, из них в Омске — 1169. Больше всего браков пришлось на Центральный округ Омска (295), антилидер рейтинга — Усть-Ишимский район с двумя заключенными в июле браками.

Добавим, что всего с января 2023-го свои отношения узаконили уже 6585 пар. Меньше всего браков — 565 — жители Омской области заключили в мае.

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#Юлия Истомина#Брак#Разводы#ЗАГС#Статистика#Свадьба#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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