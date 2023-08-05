Побили все рекорды. На июль в Омской области пришлось наибольшее число разводов

Чаще всего разводились в Советском (128) и Центральном (107) округах. В Омске зарегистрировано 501 расторжение брака, в районах — 289. В Усть-Ишимском районе распалась только одна пара, в Полтавском районе в июле не было разводов. Всего же с начала года в Омской области зафиксировали 5028 разводов. Но их пока в 1,3 раза меньше, чем заключения браков.