Омские теплоходы в 2023 году перевезли около 12 тысяч человек

На маршруте «Большая Тебендя — Кайсы» на катерах проехали 2943 человека. Одна поездка стоит 225 рублей. Еще 1089 человек прокатились на теплоходе «Заря-353» из Омска в Большеречье или в обратном направлении. Водный транспорт по этому маршруту отправляется по вторникам и субботам из Омска в 7.50, а по средам и воскресеньям в 8.00 из Большеречья. Билет можно купить за 510 рублей.