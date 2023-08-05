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Омские теплоходы в 2023 году перевезли около 12 тысяч человек

5 августа 2023, 03:03
Фото: 1MI
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Половина навигационного периода осталась позади.

В минтрансе Омской области рассказали, сколько человек в этом сезоне успели воспользоваться водным транспортом. Теплоходы по трем направлениям (Центр — Зеленый берег, Омск — Большеречье, Большая Тебендя — Кайсы) начали ходить в мае.

Сейчас половина навигационного периода — позади, и за это время пассажирами теплоходов стали 11730 человек.

Самым популярным стал пригородный маршрут «Центр — Зеленый берег», которым успели воспользоваться 7698 человек. Теплоходы «Москва 126» выходят на маршрут по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Билет стоит 70 рублей.

На маршруте «Большая Тебендя — Кайсы» на катерах проехали 2943 человека. Одна поездка стоит 225 рублей. Еще 1089 человек прокатились на теплоходе «Заря-353» из Омска в Большеречье или в обратном направлении. Водный транспорт по этому маршруту отправляется по вторникам и субботам из Омска в 7.50, а по средам и воскресеньям в 8.00 из Большеречья. Билет можно купить за 510 рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что в День города омичи смогут посмотреть праздничный фейерверк с теплохода. Такая возможность будет у 200 человек.

Омичам стало известно расписание прогулочных маршрутов теплохода на День города
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#Юлия Истомина#Рейсы теплохода#Теплоход#Водный транспорт#Пассажиры#Министерство транспорта#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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