Омские теплоходы в 2023 году перевезли около 12 тысяч человек

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
В минтрансе Омской области рассказали, сколько человек в этом сезоне успели воспользоваться водным транспортом. Теплоходы по трем направлениям (Центр — Зеленый берег, Омск — Большеречье, Большая Тебендя — Кайсы) начали ходить в мае.
Сейчас половина навигационного периода — позади, и за это время пассажирами теплоходов стали 11730 человек.
Самым популярным стал пригородный маршрут «Центр — Зеленый берег», которым успели воспользоваться 7698 человек. Теплоходы «Москва 126» выходят на маршрут по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Билет стоит 70 рублей.
На маршруте «Большая Тебендя — Кайсы» на катерах проехали 2943 человека. Одна поездка стоит 225 рублей. Еще 1089 человек прокатились на теплоходе «Заря-353» из Омска в Большеречье или в обратном направлении. Водный транспорт по этому маршруту отправляется по вторникам и субботам из Омска в 7.50, а по средам и воскресеньям в 8.00 из Большеречья. Билет можно купить за 510 рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что в День города омичи смогут посмотреть праздничный фейерверк с теплохода. Такая возможность будет у 200 человек.