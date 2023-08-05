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Омск оказался в пятерке городов-миллионников по длине велодорожек

5 августа 2023, 09:56
Фото: 1MI
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Лидер рейтинга — Москва — почти в 12 раз превосходит Омск по этому показателю.

Омск занял пятое место среди городов-миллионников по протяженности велодорожек. К таким выводам пришел сервис 2ГИС, изучив велоинфраструктуру городов. В расчет принимались только отдельные велодорожки в парках и вдоль тротуаров, где они выделены разметкой.

Топ-5 выглядит следующим образом: Москва (протяженность велодорожек — 405 км), Санкт-Петербург (140 км), Екатеринбург (53 км), Уфа (52 км) и Омск (36 км).

А вот по количеству парковок для велосипедов у Омска только 8 место. В нашем городе насчитали 712 велопарковок. В лидерах рейтинга по этому показателю снова Москва и Санкт-Петербург, где 9,49 тысяч и 8,1 тысяча велопарковок соответственно.

Напомним, в апреле врио губернатора рассказал, что 15-километровую меганабережную в Омске можно построить за 5 лет и инвесторы у проекта уже есть. Город55 разобрался, кто из инвесторов и что может привнести в Омск помимо денег и благоустройства.

Ростов, Ставрополь, Чечня. Кто будет строить в Омске меганабережную вдоль Иртыша
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#Велосипед#Велодорожки#Рейтинг#Общество#Город#Новости#Омск#Юлия Истомина
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