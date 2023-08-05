Омск оказался в пятерке городов-миллионников по длине велодорожек

Напомним, в апреле врио губернатора рассказал, что 15-километровую меганабережную в Омске можно построить за 5 лет и инвесторы у проекта уже есть. Город55 разобрался, кто из инвесторов и что может привнести в Омск помимо денег и благоустройства.