Омск оказался в пятерке городов-миллионников по длине велодорожек

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 09:58
Омск занял пятое место среди городов-миллионников по протяженности велодорожек. К таким выводам пришел сервис 2ГИС, изучив велоинфраструктуру городов. В расчет принимались только отдельные велодорожки в парках и вдоль тротуаров, где они выделены разметкой.
Топ-5 выглядит следующим образом: Москва (протяженность велодорожек — 405 км), Санкт-Петербург (140 км), Екатеринбург (53 км), Уфа (52 км) и Омск (36 км).
А вот по количеству парковок для велосипедов у Омска только 8 место. В нашем городе насчитали 712 велопарковок. В лидерах рейтинга по этому показателю снова Москва и Санкт-Петербург, где 9,49 тысяч и 8,1 тысяча велопарковок соответственно.
Напомним, в апреле врио губернатора рассказал, что 15-километровую меганабережную в Омске можно построить за 5 лет и инвесторы у проекта уже есть. Город55 разобрался, кто из инвесторов и что может привнести в Омск помимо денег и благоустройства.