Омич Михаил Шивляков в День города поднял трактор и установил мировой рекорд

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
5 августа, в День города» на площади перед G-Drive Ареной прошли сразу два силовых фестиваля — «Сибирские игры-2023» и международный турнир силачей на кубок Михаила Шивлякова.
Сам Шивляков тоже потягал тяжести да еще и смог установить мировой рекорд, который зафиксируют в Книге рекордов России. Омский силач четыре раза поднял трактор в медвежьей тяге. Вес снаряда составил 543 кг.
Напомним, что сегодня прошел Сибирский международный марафон, у которого в этом году изменилась трасса. Победители уже известны, их наградят вечером на Соборной площади. Праздничные мероприятия также запланированы и на завтра. Город55 уже побывал на «Флоре», посмотреть, чем в этом году удивляют на цветочной выставке, можно по ссылке: