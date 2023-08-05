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Омич Михаил Шивляков в День города поднял трактор и установил мировой рекорд

5 августа 2023, 10:50
Фото: Минспорта Омской области
На площади у G-Drive Арены прошли фестиваль силовых видов спорта «Сибирские игры» и международный турнир силачей.

5 августа, в День города» на площади перед G-Drive Ареной прошли сразу два силовых фестиваля — «Сибирские игры-2023» и международный турнир силачей на кубок Михаила Шивлякова.

Сам Шивляков тоже потягал тяжести да еще и смог установить мировой рекорд, который зафиксируют в Книге рекордов России. Омский силач четыре раза поднял трактор в медвежьей тяге. Вес снаряда составил 543 кг.

Видео: Минспорта Омской области

Напомним, что сегодня прошел Сибирский международный марафон, у которого в этом году изменилась трасса. Победители уже известны, их наградят вечером на Соборной площади. Праздничные мероприятия также запланированы и на завтра. Город55 уже побывал на «Флоре», посмотреть, чем в этом году удивляют на цветочной выставке, можно по ссылке:

Время жить, творить, любить. В Омске открывается цветочная выставка «Флора»
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#Юлия Истомина#Спорт#Рекорд#День города#Фестиваль#Турнир#Общество#Город#Омск#Видео
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