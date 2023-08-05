Омич Михаил Шивляков в День города поднял трактор и установил мировой рекорд

Напомним, что сегодня прошел Сибирский международный марафон, у которого в этом году изменилась трасса. Победители уже известны, их наградят вечером на Соборной площади. Праздничные мероприятия также запланированы и на завтра. Город55 уже побывал на «Флоре», посмотреть, чем в этом году удивляют на цветочной выставке, можно по ссылке: