Никто из омских и иногородних девелоперов не захотел строить дома в Таре

Договор аренды участка планировали заключить на три года, ежегодный платеж составлял минимум 990 тысяч рублей. Однако по истечению установленного срока ни одной заявки от застройщиков Омской области и других регионов так и не поступило. Поэтому аукцион признали несостоявшимся.