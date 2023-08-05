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Никто из омских и иногородних девелоперов не захотел строить дома в Таре

5 августа 2023, 11:55
Фото: 1MI
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Земельный участок планировали сдать в аренду на три года.

Администрации Тарского городского поселения не удалось найти арендатора для земельного участка по улице Радищева. На торги выставляли территорию общей площадью 12,8 тысяч кв. м, рядом с местным филиалом аграрного университета. Возводить здесь можно малоэтажные многоквартирные дома.

Договор аренды участка планировали заключить на три года, ежегодный платеж составлял минимум 990 тысяч рублей. Однако по истечению установленного срока ни одной заявки от застройщиков Омской области и других регионов так и не поступило. Поэтому аукцион признали несостоявшимся.

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Напомним, что на этой неделе стало известно о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улицы 16-я Северная, Герцена, Красный Пахарь и 7-я Северная. На территории в 28 га собираются снести более 400 частных домов и четыре аварийных многоквартирных дома. Город55 узнал, что омский бизнесмен Шамил Шихмирзаев, занимающийся застройкой на смежной территории, планирует подавать заявку на торги.

Стал известен претендент на застройку нового микрорайона на Северных в Омске
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#Юлия Истомина#Аренда земли#Земельный участок#Торги#Тара#Строительство#Многоквартирный дом#Общество#Бизнес#Новости#Омская область
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