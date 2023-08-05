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Надвигается шторм. Праздничные выходные в Омске будут дождливыми и ветреными

5 августа 2023, 11:14
Фото: 1MI
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В Омске на День города объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

В главном управлении МЧС по Омской области объявили штормовое предупреждение. В субботу, а также в ночь на воскресенье в регионе прогнозируют сильный ливень с грозой, крупным градом и порывами ветра до 25 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные явления могут вызвать возникновение чрезвычайных ситуаций. Спасатели призывают омичей оперативно сообщать о ЧС и авариях, которые вызваны погодными условиями по телефонам 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 101 или 78-78-78.

На время штормового предупреждения стоит держаться подальше от рекламных щитов, деревьев, линий электропередачи и шатких конструкций.

Напомним, что до 6 августа в Омске продлили режим НМУ. Он действует непрерывно с 27 июля.

«Вечная вонь». В Омске режим неблагоприятных условий продлили до 6 августа
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#Юлия Истомина#Штормовое предупреждение#Дождь#Гроза#ГУ МЧС по Омской области#Ливень#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск
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