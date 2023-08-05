Надвигается шторм. Праздничные выходные в Омске будут дождливыми и ветреными

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В главном управлении МЧС по Омской области объявили штормовое предупреждение. В субботу, а также в ночь на воскресенье в регионе прогнозируют сильный ливень с грозой, крупным градом и порывами ветра до 25 метров в секунду.
Неблагоприятные погодные явления могут вызвать возникновение чрезвычайных ситуаций. Спасатели призывают омичей оперативно сообщать о ЧС и авариях, которые вызваны погодными условиями по телефонам 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 101 или 78-78-78.
На время штормового предупреждения стоит держаться подальше от рекламных щитов, деревьев, линий электропередачи и шатких конструкций.
Напомним, что до 6 августа в Омске продлили режим НМУ. Он действует непрерывно с 27 июля.