Корбэн Найт расторг контракт с «Авангардом» из-за новой жены

Между тем в ближайшие дни может решиться еще один проблемный вопрос для «Авангарда», — возвращение Владимира Ткачева. Сейчас хоккеист, как ранее сообщал Город55, находится в Сочи, где «ястребы» участвуют в турнире Лига ставок Sochi Hockey Open. Сегодня возле арены «Шайба» наш корреспондент приметил и агента Ткачева — Шуми Бабаева, который о чем-то беседовал с Сергеем Толчинским.