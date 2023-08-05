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Корбэн Найт расторг контракт с «Авангардом» из-за новой жены

5 августа 2023, 20:11
Фото: ХК Авангард
Корбэн Найт расторг контракт с Авангардом
За расторжение контракта в одностороннем порядке хоккеисту придется выплатить внушительную компенсацию.

Генеральный менеджер омского «Авангарда» поставил точку в истории с возможным расторжением контракта с канадским форвардом Корбэном Найтов, — выступать за омичей он больше не будет.

«Летом у Найта произошли изменения в личной жизни, он женился, после чего до начала сборов уведомил нас, что намерен расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Мы провели серию переговоров с игроком и его агентом. Не видим смысла никого принуждать играть за „Авангард“, тем более, хоккеист не раз подчеркивал, что его решение окончательное», — заявил Курьянов.

Собственно, именно новая возлюбленная Найта категорически отказалась ехать в Россию. Между тем клуб также занял принципиальную позицию по строгому соблюдению Регламента КХЛ о выплате компенсаций.

«Регламент предусматривает выплату компенсации, на что Найт согласился. При этом все права на хоккеиста остаются за „Авангардом“», — пояснил генменеджер клуба.

По правилам сумма этой компенсации может составить порядка 30 млн рублей. При этом расторгнув контракт Найт теряет 95 млн рублей.

Сейчас, по заверениям генменеджмента «ястребов», клуб ищет центрфорварда и работа эта началась, как только Найт заговорил о расторжении.

«В ближайшее время мы должны закрыть этот вопрос. Шорт-лист кандидатур уже согласован», — заверил Антон Курьянов.

Между тем в ближайшие дни может решиться еще один проблемный вопрос для «Авангарда», — возвращение Владимира Ткачева. Сейчас хоккеист, как ранее сообщал Город55, находится в Сочи, где «ястребы» участвуют в турнире Лига ставок Sochi Hockey Open. Сегодня возле арены «Шайба» наш корреспондент приметил и агента Ткачева — Шуми Бабаева, который о чем-то беседовал с Сергеем Толчинским.

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