Капитан «Авангарда» Шарипзянов поздравил омичей с Днем города после победы в Сочи

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Сегодня, 5 июля, игроки омского «Авангарда» встретились на льду арены «Шайба» с питерским СКА и завоевали уверенную победу. Матч завершился счетом 5:1 в пользу «ястребов».
После победной игры капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поздравил омичей с праздником.
«Дорогие омичи, поздравляю с Днем города! Постарались сегодня сделать для вас праздник и это получилось. Хорошего всем вечера. Всем привет, и увидимся на G-Drive Арене уже скоро на турнире», — сказал Шарипзянов в разговоре с корреспондентом Города55.
Напомним, что на предсезонном турнире Sochi Hockey Open «Авангард» проведет четыре матча. Помимо ХК «Сочи» и СКА ястребы также встретятся с «Адмиралом (Владивосток) и сборной России.