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Капитан «Авангарда» Шарипзянов поздравил омичей с Днем города после победы в Сочи

5 августа 2023, 17:04
Фото: ХК Авангард
Омские хоккеисты сейчас находятся в Сочи и в День города смогли завоевать победу в матче с питерским СКА.

Сегодня, 5 июля, игроки омского «Авангарда» встретились на льду арены «Шайба» с питерским СКА и завоевали уверенную победу. Матч завершился счетом 5:1 в пользу «ястребов».

После победной игры капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поздравил омичей с праздником.

«Дорогие омичи, поздравляю с Днем города! Постарались сегодня сделать для вас праздник и это получилось. Хорошего всем вечера. Всем привет, и увидимся на G-Drive Арене уже скоро на турнире», — сказал Шарипзянов в разговоре с корреспондентом Города55.
Видео: ХК Авангард

Напомним, что на предсезонном турнире Sochi Hockey Open «Авангард» проведет четыре матча. Помимо ХК «Сочи» и СКА ястребы также встретятся с «Адмиралом (Владивосток) и сборной России.

Омский «Авангард» уверенно одолел питерский СКА на турнире в Сочи
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#Юлия Истомина#ХК Авангард#Хоккей#Авангард#Поздравление#День города#Омск#Омская область#Дамир Шарипзянов#Видео
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