Главный тренер омского «Авангарда» Кравец: «Самая проблемная линия у нас — нападение»

Posted Сегодня, 22:34
Published Сегодня, 22:34
Modified Сегодня, 22:34
Updated Сегодня, 22:34
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о первой игре на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open, где «ястребы» со счетом 1:3 уступили местному ХК «Сочи».
«Перед игрой с ребятами разговаривали, что она нам дает. Одна из основных задач сейчас — поднимать функциональные кондиции, чтобы было хорошее движение. Собственно это мы и увидели на протяжении всей игры. Также это улучшение правильности игры, дисциплины, которой, как раз и не хватило сегодня. Однако для этого и существуют такие турниры, чтобы работать над ошибками, анализировать и исправлять. Да, и чтобы ребята отрабатывали характер, боролись до конца. С этим они справились, не славались, играли до конца. Так что, в принципе, мы довольны игрой, отношением и работой команды, учитывая, что для нас эта была первая официальная игра против команды КХЛ», — заявил Михаил Кравец.
Дальше, по заверением главного тренера, будут задействованы другие игроки, которые сегодня не почтили лед своим присутствием.
«Будем смотреть все и тех, кого сегодня на лед не выпускали. Руки мы не опускаем, работаем дальше, меняем ситуацию в лучшую сторону. До старта Чемпионата у нас еще предостаточно времени», — считает Кравец.
К лучшему, по всей видимости, придется изменить ситуацию с нападением, которое в сегодняшней игре, откровенно, подкачало.
«Какая линия у нас самая проблемная? Все видно по счету — 1:3, и этот единственный гол у нас забил защитник (Либор Шулак — прим. ред.). Наша проблема — это нападение», — уверен наставник «ястребов».
Следующий матч на турнире в Сочи «авангард проведет с питерским СКА.