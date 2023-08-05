Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 22:34

Published Сегодня, 22:34

Modified Сегодня, 22:34

Updated Сегодня, 22:34

Изображение материала

Главный тренер омского «Авангарда» Кравец: «Самая проблемная линия у нас — нападение»

4 августа 2023, 22:34
Фото: Город55
главный тренер омского Авангарда Михаил Кравец
Наставник «ястребов» прокомментировал проигрыш в первом матче на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о первой игре на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open, где «ястребы» со счетом 1:3 уступили местному ХК «Сочи».

Омский «Авангард» уступил первый матч на турнире в Сочи
Узнать подробнее
«Перед игрой с ребятами разговаривали, что она нам дает. Одна из основных задач сейчас — поднимать функциональные кондиции, чтобы было хорошее движение. Собственно это мы и увидели на протяжении всей игры. Также это улучшение правильности игры, дисциплины, которой, как раз и не хватило сегодня. Однако для этого и существуют такие турниры, чтобы работать над ошибками, анализировать и исправлять. Да, и чтобы ребята отрабатывали характер, боролись до конца. С этим они справились, не славались, играли до конца. Так что, в принципе, мы довольны игрой, отношением и работой команды, учитывая, что для нас эта была первая официальная игра против команды КХЛ», — заявил Михаил Кравец.

Дальше, по заверением главного тренера, будут задействованы другие игроки, которые сегодня не почтили лед своим присутствием.

«Будем смотреть все и тех, кого сегодня на лед не выпускали. Руки мы не опускаем, работаем дальше, меняем ситуацию в лучшую сторону. До старта Чемпионата у нас еще предостаточно времени», — считает Кравец.

К лучшему, по всей видимости, придется изменить ситуацию с нападением, которое в сегодняшней игре, откровенно, подкачало.

«Какая линия у нас самая проблемная? Все видно по счету — 1:3, и этот единственный гол у нас забил защитник (Либор Шулак — прим. ред.). Наша проблема — это нападение», — уверен наставник «ястребов».

Следующий матч на турнире в Сочи «авангард проведет с питерским СКА.

Стартовала продажа абонементов на игры «Авангарда». Рассказываем, сколько стоит билет
Узнать подробнее
Читайте также:
Главный тренер омского «Авангарда» оценил первую игру: «Главное, что победили»Главный тренер омского «Авангарда» высказался о приезде Корбэна Найта в командуЭкс-нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев приехал на турнир в Сочи
#Василий Попов#Новости#Общество#Город#Спорт#Авангард#ХК Авангард#Авангард хоккей#КХЛ#Хоккей#Омск#Омская область#Россия#Сочи#Михаил Кравец#Либор Шулак
Подпишитесь
Время жить, творить, любить. В Омске открывается цветочная выставка «Флора»
Сегодня, 09:04
Содержание вредных веществ в воздухе превышено в 1,5 раза. В Омске продлили режим НМУ
Сегодня, 11:35
В Омске торжественно открыли памятник основателю города Ивану Бухгольцу
Сегодня, 13:24
Компания «Догма» подготовила проект своего первого многоэтажного дома в Омске
Сегодня, 09:55
Фирме, ремонтирующей омский ТЮЗ, увеличат аванс из-за подорожания стройматериалов
Сегодня, 12:02
Найдут работу и оплатят практику. Для участников СВО в Омске ввели новые льготы
Сегодня, 13:23