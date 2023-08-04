Время жить, творить, любить. В Омске открывается цветочная выставка «Флора»

Несмотря на рабочий день и утро идиллию рабочих нарушали омичи, решившие, видимо, прогуляться и сделать себе фотографии, пока на «Флоре» еще нет огромных толп. Встретили мы на выставке и руководителя УДХБ Галину Зурнаджан, которая раздавала последние наставления своим подчиненным. Традиционно мероприятие не обходится без вандалов, которые решают либо присвоить себе цветы, либо ради хороших кадров выходят на газон и буквально залазят на композиции. Таким людям охранники из ЧОПа «Свои», приставленные к каждой цветочной композиции, делают замечания и просят не портить объекты (сложно сказать, способствует ли это их сохранению) .