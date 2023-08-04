Время жить, творить, любить. В Омске открывается цветочная выставка «Флора»

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В пятницу, 4 августа, в Омске в 16.00 откроется 71-я «Флора», тематика которой в этом году звучит как «Время выбрало нас». Город55 прогулялся по территории Выставочного и Воскресенского сквера, где традиционно и разместилась «Флора», до официального открытия.
Ранним утром работники городского УДХБ, а также подрядчика (напомним, что 14 композиций за 9 млн рублей подготовила Светлана Повельянова, еще 4 — за 3 млн рублей Юрий Ткаченко) вносили последние штрихи и наводили порядок. То и дело на территорию выставки также подъезжали машины, груженные разнообразными цветами.
Несмотря на рабочий день и утро идиллию рабочих нарушали омичи, решившие, видимо, прогуляться и сделать себе фотографии, пока на «Флоре» еще нет огромных толп. Встретили мы на выставке и руководителя УДХБ Галину Зурнаджан, которая раздавала последние наставления своим подчиненным. Традиционно мероприятие не обходится без вандалов, которые решают либо присвоить себе цветы, либо ради хороших кадров выходят на газон и буквально залазят на композиции. Таким людям охранники из ЧОПа «Свои», приставленные к каждой цветочной композиции, делают замечания и просят не портить объекты (сложно сказать, способствует ли это их сохранению) .
Что касается композиций, то большая их часть — 31 — разместилась в Выставочном сквере. Остальные 13-ть можно увидеть, перебравшись в Воскресенский сквер. Газонной травой и цветами в этом году покрыли более 27,5 тысяч кв. м. По словам организаторов выставки, здесь представлено более 1 млн живых цветов: пересчитать будет сложно, так что просто поверим на слово. От пластика в 2023-м, наоборот, решили по максимуму отказаться — похвально и соответствует современным трендам.
Все 44 композиции постарались привязать к теме времени. Самый большой и объемный объект — более 6 метров — находится в центральной части Выставочного сквера. Это сказочное фиолетовое дерево «Древо жизни».
Не обошлось на «Флоре» и без песочных часов, сделанных из цветов. Одна из композиций выполнена в стиле советского модернизма.
Не знаем, ставили ли перед собой организаторы задачу напомнить омичам о базовых вещах, делающих жить лучше и интереснее, — любить, творить, мечтать, наслаждать вкусом, учиться — но нам такой посыл кажется очень удачным.
Учебе на «Флоре» посвящены объекты «Время учиться», «Ученая сова», «Лучи знаний», «Открытая книга» и «Книга знаний». Вот некоторые из них:
Сразу несколько композиций объединены темой любви и романтики. Два сердца, сад влюбленных, милая парочка с мороженкой, часы с розовым замком в виде сердца.
Космос тоже присутствует на «Флоре»: планеты, огромный баннер с «Востоком-1» и Юрием Гагарины, фиолетовые шары, украшенные цветами.
Есть машина времени, правда, не имеющая ничего общего с автомобилем, сделанным доктором Брауном из знаменитой серии фильмов «Назад в будущее».
На одной из полянок встречаем «хоббитский домик» с дровяной поленницей.
В Воскресенском сквере появились качели и назвали этот объект «Время идеального отдыха». Здесь же впервые разместили композицию, посвященную подшефному городу Стаханов в ЛНР.
Не прошли мимо выставки, которая проходит в городе уже в 71-й раз, и омские компании. Так, все желающие могут сфотографироваться с коровой от «Лужайкино», яйцом и помидором от производителя майонеза, скамейкой и «зеленой» стеной от застройщика и др.
Омичи, уже успевшие посмотреть «Флору» делились впечатлениями от увиденного в разговорах друг с другом. Большинство соглашается, что выставка в этом году стала более красочной и стильной. Такого же мнения, кстати, придерживается и Галина Зурнаджан.
«"Флора» — в этом году лучше, чем в прошлые. Интересные, необычные композиции. Дизайнеры и флористы очень постарались», — отметила руководительница УДХБ.
При этом проводить выставку дольше пяти дней, а об этом часто просят омичи, точно не получится. Виной всему вандализм, который начинает «процветать» до официального открытия. Даже спустя пять дней многие композиции «Флоры» обычно выглядят потрепанными, так что не сложно представить, что бы осталось от них спустя месяц.
Напомним, что последний день работы «Флоры» — 8 августа, после этого часть композиций, скорее всего, переедет в другие места. А основные мероприятия, посвященные празднованию Дня города, пройдут 5 августа.