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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

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Время жить, творить, любить. В Омске открывается цветочная выставка «Флора»

4 августа 2023, 09:04
Фото: Город55
Самая высокая композиция - Древо жизни

В 2023 году для омской «Флоры» подготовили 44 цветочные композиции

Работать выставка будет с 4 по 8 августа включительно. Показываем, чем будут удивлять омичей в этом году.

В пятницу, 4 августа, в Омске в 16.00 откроется 71-я «Флора», тематика которой в этом году звучит как «Время выбрало нас». Город55 прогулялся по территории Выставочного и Воскресенского сквера, где традиционно и разместилась «Флора», до официального открытия.

Ранним утром работники городского УДХБ, а также подрядчика (напомним, что 14 композиций за 9 млн рублей подготовила Светлана Повельянова, еще 4 — за 3 млн рублей Юрий Ткаченко) вносили последние штрихи и наводили порядок. То и дело на территорию выставки также подъезжали машины, груженные разнообразными цветами.

Работники вносят последние штрихи в композицииРаботники вносят последние штрихи в композиции
Работники вносят последние штрихи в композицииРаботники вносят последние штрихи в композиции
Работники вносят последние штрихи в композицииРаботники вносят последние штрихи в композиции
Работники вносят последние штрихи в композицииРаботники вносят последние штрихи в композиции
Работники вносят последние штрихи в композицииРаботники вносят последние штрихи в композиции
Работники вносят последние штрихи в композицииРаботники вносят последние штрихи в композиции
Работники вносят последние штрихи в композиции
Фото: Город55

Несмотря на рабочий день и утро идиллию рабочих нарушали омичи, решившие, видимо, прогуляться и сделать себе фотографии, пока на «Флоре» еще нет огромных толп. Встретили мы на выставке и руководителя УДХБ Галину Зурнаджан, которая раздавала последние наставления своим подчиненным. Традиционно мероприятие не обходится без вандалов, которые решают либо присвоить себе цветы, либо ради хороших кадров выходят на газон и буквально залазят на композиции. Таким людям охранники из ЧОПа «Свои», приставленные к каждой цветочной композиции, делают замечания и просят не портить объекты (сложно сказать, способствует ли это их сохранению) .

Омичи несмотря на запреты ходят по газонуОмичи несмотря на запреты ходят по газону
Последствия нарушенийПоследствия нарушений
Последствия нарушенийПоследствия нарушений
Омичи несмотря на запреты ходят по газону
Фото: Город55

Что касается композиций, то большая их часть — 31 — разместилась в Выставочном сквере. Остальные 13-ть можно увидеть, перебравшись в Воскресенский сквер. Газонной травой и цветами в этом году покрыли более 27,5 тысяч кв. м. По словам организаторов выставки, здесь представлено более 1 млн живых цветов: пересчитать будет сложно, так что просто поверим на слово. От пластика в 2023-м, наоборот, решили по максимуму отказаться — похвально и соответствует современным трендам.

Для Флоры подготовили 44 композиции, посвященных времениДля Флоры подготовили 44 композиции, посвященных времени
Для Флоры подготовили 44 композиции, посвященных времениДля Флоры подготовили 44 композиции, посвященных времени
Для Флоры подготовили 44 композиции, посвященных времени
Фото: Город55

Все 44 композиции постарались привязать к теме времени. Самый большой и объемный объект — более 6 метров — находится в центральной части Выставочного сквера. Это сказочное фиолетовое дерево «Древо жизни».

Древо жизниДрево жизни
Древо жизни
Фото: Город55

Не обошлось на «Флоре» и без песочных часов, сделанных из цветов. Одна из композиций выполнена в стиле советского модернизма.

Композиция в стиле советского модернизмаКомпозиция в стиле советского модернизма
Песочные часы из цветовПесочные часы из цветов
Композиция в стиле советского модернизма
Фото: Город55

Не знаем, ставили ли перед собой организаторы задачу напомнить омичам о базовых вещах, делающих жить лучше и интереснее, — любить, творить, мечтать, наслаждать вкусом, учиться — но нам такой посыл кажется очень удачным.

Учебе на «Флоре» посвящены объекты «Время учиться», «Ученая сова», «Лучи знаний», «Открытая книга» и «Книга знаний». Вот некоторые из них:

Композиции, посвященные учебеКомпозиции, посвященные учебе
Композиции, посвященные учебеКомпозиции, посвященные учебе
Композиции, посвященные учебеКомпозиции, посвященные учебе
Композиции, посвященные учебеКомпозиции, посвященные учебе
Композиции, посвященные учебе
Фото: Город55

Сразу несколько композиций объединены темой любви и романтики. Два сердца, сад влюбленных, милая парочка с мороженкой, часы с розовым замком в виде сердца.

Романтичные композицииРомантичные композиции
Романтичные композицииРомантичные композиции
Романтичные композицииРомантичные композиции
Романтичные композицииРомантичные композиции
Романтичные композицииРомантичные композиции
Романтичные композиции
Фото: Город55

Космос тоже присутствует на «Флоре»: планеты, огромный баннер с «Востоком-1» и Юрием Гагарины, фиолетовые шары, украшенные цветами.

Космос на ФлореКосмос на Флоре
Космос на ФлореКосмос на Флоре
Космос на ФлореКосмос на Флоре
Космос на Флоре
Фото: Город55

Есть машина времени, правда, не имеющая ничего общего с автомобилем, сделанным доктором Брауном из знаменитой серии фильмов «Назад в будущее».

Машина времениМашина времени
Машина времени
Фото: Город55

На одной из полянок встречаем «хоббитский домик» с дровяной поленницей.

Композиции под названием "Быстрее. Выше. Сильнее"Композиции под названием "Быстрее. Выше. Сильнее"
Композиции под названием "Быстрее. Выше. Сильнее"
Фото: Город55

В Воскресенском сквере появились качели и назвали этот объект «Время идеального отдыха». Здесь же впервые разместили композицию, посвященную подшефному городу Стаханов в ЛНР.

Время идеального отдыхаВремя идеального отдыха
Герб города СтахановаГерб города Стаханова
Время идеального отдыха
Фото: Город55

Не прошли мимо выставки, которая проходит в городе уже в 71-й раз, и омские компании. Так, все желающие могут сфотографироваться с коровой от «Лужайкино», яйцом и помидором от производителя майонеза, скамейкой и «зеленой» стеной от застройщика и др.

Фото: Объекты, которые подготовили омские компании

Омичи, уже успевшие посмотреть «Флору» делились впечатлениями от увиденного в разговорах друг с другом. Большинство соглашается, что выставка в этом году стала более красочной и стильной. Такого же мнения, кстати, придерживается и Галина Зурнаджан.

«"Флора» — в этом году лучше, чем в прошлые. Интересные, необычные композиции. Дизайнеры и флористы очень постарались», — отметила руководительница УДХБ.
Композиции Флоры-2023Композиции Флоры-2023
Композиции Флоры-2023Композиции Флоры-2023
Композиции Флоры-2023Композиции Флоры-2023
Композиции Флоры-2023Композиции Флоры-2023
Композиции Флоры-2023Композиции Флоры-2023
Композиции Флоры-2023Композиции Флоры-2023
Композиции Флоры-2023Композиции Флоры-2023
Композиции Флоры-2023Композиции Флоры-2023
Композиции Флоры-2023Композиции Флоры-2023
Композиции Флоры-2023Композиции Флоры-2023
Композиции Флоры-2023Композиции Флоры-2023
Композиции Флоры-2023Композиции Флоры-2023
Композиции Флоры-2023
Фото: Город55

При этом проводить выставку дольше пяти дней, а об этом часто просят омичи, точно не получится. Виной всему вандализм, который начинает «процветать» до официального открытия. Даже спустя пять дней многие композиции «Флоры» обычно выглядят потрепанными, так что не сложно представить, что бы осталось от них спустя месяц.

Напомним, что последний день работы «Флоры» — 8 августа, после этого часть композиций, скорее всего, переедет в другие места. А основные мероприятия, посвященные празднованию Дня города, пройдут 5 августа.

На «Флоре» омичи украли первый куст
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#Юлия Истомина#Флора#Цветы#Выставка#Цветочная выставка#День города#Праздник#УДХБ#Общество#Город#Новости#Омск
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