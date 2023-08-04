Во время Сибирского международного марафона ряд светофоров изменит режим работы

5 августа режим работы светофоров будет изменен с 6:00 до 14:00 часов, то есть до окончания всех забегов. Временные корректировки обеспечат наиболее оптимальную работу светофоров с учётом перекрытия ряда дорог вдоль трассы марафона, сообщает пресс-центр городской администрации.