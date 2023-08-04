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Во время Сибирского международного марафона ряд светофоров изменит режим работы

4 августа 2023, 11:27
Фото: 1MI
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В департаменте транспорта Омской области сообщили, какие участки будут подвержены временной корректировке.

5 августа режим работы светофоров будет изменен с 6:00 до 14:00 часов, то есть до окончания всех забегов. Временные корректировки обеспечат наиболее оптимальную работу светофоров с учётом перекрытия ряда дорог вдоль трассы марафона, сообщает пресс-центр городской администрации.

Изменения затронут светофоры на следующих перекрестках:

  • ул. Конева — ул. 3-я Енисейская;
  • ул. Красный Путь — ул. Фрунзе;
  • Театральная площадь — ул. Думская;
  • ул. Конева — ул. 70 лет Октября;
  • просп. Карла Маркса — ул. Лермонтова;
  • ул. Герцена — ул. Интернациональная;
  • ул. Ленина — ул. Масленникова.

Департамент транспорта убедительно просит омичей и гостей города быть предельно внимательными, руководствоваться сигналами светофоров и требованиями регулировщиков, строить маршруты движения с учётом введенных ограничений в центре города и в местах проведения праздничных мероприятий.

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#Анастасия Баянова#Омск#Забег#Марафон#Сибирский международный марафон#Светофор#Светофоры#Режим#Режим работы#День города
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