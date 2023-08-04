Во время Сибирского международного марафона ряд светофоров изменит режим работы

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
5 августа режим работы светофоров будет изменен с 6:00 до 14:00 часов, то есть до окончания всех забегов. Временные корректировки обеспечат наиболее оптимальную работу светофоров с учётом перекрытия ряда дорог вдоль трассы марафона, сообщает пресс-центр городской администрации.
Изменения затронут светофоры на следующих перекрестках:
Департамент транспорта убедительно просит омичей и гостей города быть предельно внимательными, руководствоваться сигналами светофоров и требованиями регулировщиков, строить маршруты движения с учётом введенных ограничений в центре города и в местах проведения праздничных мероприятий.